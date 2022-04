Installé en mars dernier, le comité de wilaya pour la protection des forêts vient de rendre public son plan de lutte contre les incendies de foret. Composé de la direction des forêts, de la direction de la Protection civile, ainsi que de divers services et directions liés à la protection des forêts, ce comité a réussi le pari d'adapter et de mettre à jour un plan de lutte et de prévention des feux de forêt en un temps record. Ce nouveau plan a été présenté et approuvé récemment lors d'une réunion de coordination présidée par le chef de l'exécutif en présence du président de l'Assemblée populaire de wilaya. Le schéma présenté par le directeur des forêts s'appuie principalement sur l'ensemble des aménagements, interventions pratiques et activités préventives de sensibilisation au niveau des zones comptabilisées comme zones à forte densité forestière.

En sa qualité du premier responsable de la wilaya, le wali a souligné à l'occasion la nécessité de dénombrer et de situer tous les points d'eau à travers la wilaya afin de les préparer pour être opérationnels à tout moment. Il a également insisté sur la nécessité de présenter des suggestions pratiques et de prendre en compte les dysfonctionnements enregistrés au cours de l'été dernier, avec l'intensification du travail de sensibilisation en coordination avec la société civile et le mouvement associatif pour la préservation des richesses forestières. Des explications détaillées sur les dispositions et les procédures qui permettraient de lutter contre les incendies de forêt ont été présentées. Il s'agit entre autres de l'alerte précoce, l'ouverture de routes, le respect de la distance de sécurité entre les habitants et les forêts, ainsi que l'activation d'un nombre suffisant de tours de guet, tout en renforçant les centres avancés et les points d'eau et barrières d'eau, en particulier dans les zones fortement boisées. Il est aussi prévue de recenser tous les équipements et les moyens matériels et humains utilisés en cas d'incendie, en mettant l'accent sur la disponibilité d'un nombre suffisant de réservoirs d'eau mobiles et de citernes, ainsi que d'engins lourds pour ouvrir les voies d'accès. À la fin de chaque saison, le comité se charge d'établir un rapport explicatif qui sera remis au Comité national de protection des forêts. Les incendies de forêt qui ont frappé de plein fouet la région de Béjaïa et plus largement la Kabylie l'été dernier n'ont pas laissé de marbre les autorités locales, qui se font désormais plus préventives à travers ce plan de lutte qui compte des mesures de vigilance et de lutte en prévision de l'été prochain. À Béjaïa, il est question de parer à toute éventualité. Les incendies d'été, qui peuvent naître d'un rien, doivent être repérés à temps pour éviter des catastrophes écologiques et humaines. L'impératif de procéder au désherbage des abords des routes et des habitations comme cela se faisait dans le temps serait l'autre manière de renouer avec nos traditions ancestrales. C'est sur ces différents aspects que le comité travaillera en étroite collaboration avec les services communaux.