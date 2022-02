Disparu depuis le 18 février dernier, l'adolescent de 16 ans, Anis Boudraâ El Nouri, a été retrouvé mort sous le pont de Sidi M'sid à Constantine. Les causes de sa disparition et de son décès ne sont pas encore élucidées. Une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire est en cours. Vivant avec sa famille à la cité Ben Chargui, l'entant était sorti, il y a une semaine, pour se rendre chez le coiffeur du quartier et n'a plus donné signe de vie. Une semaine durant laquelle les recherches n'ont pas cessé. Malheureusement, l'enfant a été retrouvé inanimé. Un drame qui a choqué toute la ville de Constantine. Sa famille en deuil ne trouve aucune explication, notamment sur le fait que la victime ne souffrait d'aucun problème psychologique, pour écarter la thèse du suicide. C'était plutôt un enfant sage et aimable. Selon certaines informations, des traces de torture ont été observées sur le corps de la victime, mais seul un médecin légiste est en mesure d'explorer cette piste, après autopsie. Sur les réseaux sociaux les internautes étaient bouleversés par la nouvelle et ont compati à la douleur de sa famille.