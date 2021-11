Entre les catastrophes et les luttes sociales, les seules fêtes auxquelles il avait droit étaient les nuits de Ramadhan ou celles des Aïds. Tous les matins, il allait au fond de la terre avec une équipe de quatre personnes. Très souvent, survenaient de pénibles accidents, engendrant des victimes comme toujours. Il y avait bien sûr les maladies dues à l'inhalation des particules toxiques, de la poussière, les problèmes de dos, d'arthrose et ceux des yeux... les éboulements et les inondations étaient fréquents.

Djabar Amour et Tahar Zbiri

La seule lumière qu'il avait connue était celle des planches à « carbure», suspendues a hauteur du visage dans les galeries. De cette faible lumière, il ne voyait pas que les grands blocs de fer s'effondraient et souvent tuaient des hommes. Les explosions, les éboulements et l'empoisonnement: «Nous étions des corps perdus dans la terre, qu' on acceptait de perdre, quitte à ne jamais être récupérés», disait-il. Ceux qui en sont morts, plongeaient leurs familles longtemps dans le deuil, sans pouvoir tourner la page. Mais lui, avec quelques autres de ses camarades, sortaient les blessés et leur prodiguaient les premiers soins.

Il vivait dans un danger inhérent avec comme tribut incessant la mort qui a fini par induire un fatalisme aussi puissant que ces croyances en Dieu.

Il sortait de la mine la nuit avec souvent de profondes blessures sur les membres, et des brûlures sur la peau qui lui empoisonnaient le corps. C était là, la seule vérité qu' il savait.

Quand il rejoignait sa famille, toujours de nuit, son épouse faisait fondre le peu de beurre de chèvre pour l'étaler sur les blessures béantes. Les éclats de métal incandescents avaient brûlé son cou, ses bras dont il porte encore les cicatrices. Il avait perdu son oeil gauche par un bout de ferraille qui avait sautë sous la force de sa pioche, unique outil de travail. Mais il s'était fait à cette tâche de forçat. Le cou, la poitrine et le visage brûlés, malgré le respect des consignes d'usage.

Quand il rejoignait la mine, il faisait nuit, quand il la quittait il faisait toujours nuit. Ainsi, allait sa vie d'ombre sans lumière.

Puis un jour, comme dans les destins des grands hommes, arriva la chose la plus importante de sa vie. Il fut appelé par son père, Laïd Ghediri pour rejoindre les rangs de l'ALN. Cet appel avait sonné pour lui comme un chant de rossignol. Il était à la frontière, pas trop loin de là où l'armée coloniale minait le terrain par des barbelés électrifiés.

La fierté de rejoindre l'ALN

La cruauté à l'état pur contre un peuple qui n' aspirait qu' à la paix. Enfin, rejoindre les rangs sous ordre de son père...enfin le retrouver à Faltaya en 1957. C'était pour lui une expérience singulière. De mineur à soldat!

L'activité de combattant à travers des missions conduites par des officiers braves et connus comme: Djabar Amour et Tahar Zbiri. Dès lors, il s'est posé la question réelle à savoir, allait- il délivrer le pays?

Il ne savait pas, mais la question était là et il fallait répondre à l'appel de la patrie. Au fond de lui est née cette conviction formidable de n'être autre chose qu'un bon soldat.

Comme il l'a été dans le service militaire passé en Allemagne où il finit en prison pour avoir rejoint le PPA. Maintenant encore, il ressentira la même charge émotionnelle pour répondre à tout ce qui est ouvert dans cette terrible guerre à laquelle il faisait face. Il savait que cette nouvelle vie était 1000 fois meilleure qu' être au fond de la mine.

Il savait que la guerre serait longue, dure, avec ces journées de pénible chaleur et que les nuits glaciales de l'hiver. Il avait découvert les gardes de nuit, quand il neigeait où il n' y avait d' autre protection que le tronc d'arbre derrière lequel il doit se cacher contre les bourrasques. Bien des camarades se faisaient amputer des doigts de pied à cause du gel. Quant aux blessés aux combats durant les accrochages, ils étaient envoyés vers la Tunisie. Ceux qui mourraient au combat, il participait à leur enterrement sous le chant de Kassamen ou de Ikhouani la tansaou echouhada... De la mine à la guerre, des blessures au contexte temporel du recueillement étaient sa nouvelle vie.

Harceler les troupes ennemis

Les responsables militaires dédiaient leurs sentiments aux blessés et à ceux qui se battaient toujours pour une perspective de rêve dans l'attente de l'indépendance Il en était fier, sauf le jour où son père tomba au champ d'honneur sous les balles de l'armée coloniale. Pour le reste, il était heureux malgré la faim, les blessures et le poids constant des armes. Mais tout était là comme prestige Il assistait aux dispositifs d'honneur, aux victimes de la guerre, et aux hommages particuliers des soldats tombés quelle que soit la nature de la mission.

Pour lui, le seul objectif était d' harceler les troupes ennemies et atteindre l'indépendance. Durant les longues années de maquis, le danger de mort était permanent mais il y avait une joie de vivre, meilleure que celle de la mine. Les blagues des moudjahidine, les chants héroïques, les paysages envoûtants de cette belle Algérie qui a fini par accéder à son indépendance au prix d'immenses sacrifices. Telle a été la modeste contribution à la révolution du père de Ali Ghediri.





Faycal Maarfia*