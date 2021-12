«Regards croisés sur l'épidémie de Covid-19». Tel a été le thème principal d'une rencontre organisée à Oran par l'Association Santé Sidi El Houari en partenariat avec le Centre national de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le Crasc. Plus que jamais, le mouvement associatif est appelé à accomplir pleinement ses missions. S'exprimant à cette occasion, la directrice du projet «Réponse solidaire européenne à la Covid-19» auprès du ministère de la Santé, Hadia Mansouri a mis en exergue l'importance de l'implication de la société civile. «La société civile joue un rôle important dans la réussite du Plan national de riposte à la menace de la Covid-19», a t-elle affirmé. La lutte contre la propagation de la pandémie est l'affaire de tous. Une société civile organisée est un acteur essentiel dans la lutte contre la pandémie, ainsi qu'un acteur clé de la reprise socio-économique. «C'est aux associations d'informer, de sensibiliser et d'orienter les citoyens quant à l'obligation de se protéger, mais surtout de se faire vacciner», a plaidé l'intervenante. Faisant partie du programme national «Réponse solidaire européenne à la Covid-19 en Algérie», porté par le ministère de la Santé et le Pnud et financé par la Délégation de l'Union européenne en Algérie, le projet porte dans ses dimensions, indique Hadia Mansouri, «le renforcement de la capacité du système sanitaire national pour une riposte efficace à la menace de la pandémie». Abordant les axes principaux du projet, l'intervenante est revenue sur le projet portant sur l'appui en équipement, l'amélioration des connaissances et la formation, ainsi que la communication. ہ cet égard,, elle a révélé que ce chantier «est budgétisé à hauteur de 43 millions d'euros» et concerne «sept associations algériennes dont l'association Santé Sidi El Houari (SDH)». La rencontre d'Oran a également servi de tribune pour passer en revue les actions menées dans le cadre de la réponse à la Covid-19. Selon les chiffres, plus de 500 personnes ont été formées, jusqu'à fin novembre dernier, à la sensibilisation. Des bénévoles, du personnel médical et des animateurs. En outre, plus de 14.000 personnes ont été sensibilisées dans le cadre de portes ouvertes, de caravanes, aux universités et aux écoles, entre autres, y compris les réseaux sociaux. Pour sa part, la présidente de SDH, Assia Brahimi, a souligné que «ce projet a permis de mener plusieurs actions, notamment en matière de formation et de sensibilisation pour la prévention contre la pandémie de Covid-19 et la nécessité de se faire vacciner». Lancé le mois d'août dernier, le projet a regroupé plus de 40 jeunes leaders de quartiers et animateurs associatifs. Ces derniers ont été formés et mobilisés sur la thématique de la riposte et de la prévention contre cette pandémie par une campagne d'information et de sensibilisation. La même source a ajouté que «30 jeunes ont bénéficié d'une formation sur la production d'un kit multimédia (2 spots vidéo, un spot audio, un spot 3D, une pièce de théâtre interactif et un dépliant éducatif), en plus de l'éducation et l'animation contre la pandémie de Covid-19». Ces leaders ont, à leur tour, animé prés de 70 activités et stands d'information et sensibilisé plus de 4.822 citoyens à Oran. La campagne lancée sue la Toile a permis la sensibilisation de plus de 10.000 utilisateurs des réseaux sociaux. Néanmoins, la vaccination demeure le meilleur moyen de lutte, comme le soulignent le docteur Zoubir Fouatih, professeur en épidémiologie et médecine préventive au CHU d'Oran et Salah Lellou, médecin-chef du service de pneumologie de l'EHU d'Oran.