Dans l'optique de concrétiser les instructions du président de la République relatives à la prise en charge des franges de la société dans le besoin, notamment les personnes handicapées, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a affirmé, lors d'une journée d'études organisée par la Fédération algérienne des personnes handicapées (Faph) que «son secteur s'emploie à l'adoption de nouvelles mesures pour coordonner les pratiques en vigueur des différents acteurs en vue de maîtriser les dispositifs relatifs aux caractéristiques à travers la mise en place de mécanismes assurant, notamment, la prévention et le suivi permanent des fabricants des équipements médicaux dans le but de satisfaire la demande nationale». Il faut dire que les affres de l'administration et de la bureaucratie, ont lourdement pesé sur le quotidien de cette catégorie de la population, qui, au demeurant, souffre toujours de l'absence de coordination entre les secteurs concernés, censée matérialiser sur le terrain les politiques publiques dédiées à améliorer leur intégration dans la société. En plus des ruptures de disponibilité des équipements et des fournitures médicales, les personnes aux besoins spécifiques souffrent également d'une absence de mesures de facilitation d'accès aux différentes commodités de la vie courante, tels que les transports, les logements spécifiques et les commerces. Dans ce contexte et afin de mettre en place un aiguillage juridique à même de remédier à cette situation, le ministre précise qu'«un texte définissant l'entreprise pharmaceutique, notamment de fabrication et d'importation des fournitures médicales a été élaboré conformément au cadre réglementaire, en coordination avec les acteurs concernés afin d'assurer la disponibilité et la qualité en vue de préserver la santé du citoyen et sa qualité de vie».

Pour sa part, la présidente de la Faph, Atika Maâmri, a déploré la rupture de stock du nombre de fournitures médicales destinées aux personnes aux besoins spécifiques et aux patients atteints du cancer colorectal en raison de la pandémie de la Covid-19, préconisant d'«élargir la liste des fournitures médicales remboursables, notamment les poches, à tous les patients atteints de certaines

maladies handicapantes».