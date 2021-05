«Le jour du mariage de ma nièce, je passai pour la énième fois devant le juge d'instruction qui décida, sans peine, ni indulgence (car j'étais innocent, puisque le vrai auteur du détournement, sera arrêté bien plus tard, de me placer sous mandat de dépôt! Ce fut pour moi la pire des punitions, et le plus grand des noirs désenchantements au sein de ma famille, qui aura une fête tronquée, car elle aura lieu sans moi! Je me rendis donc, à la salle d'audience du tribunal de Sidi M'hamed-Alger, avant de rejoindre Serkadji, pour ma comparution et pour présenter amèrement, mes félicitations aux... mariés, de très loin, car j'étais au box des accusés et menottes en mains, svp, et ma famille au fond de la salle!

La salle d'audience, où on pouvait reconnaître tous les membres de ma famille et plusieurs collègues qui s'étaient déplacés en nombre, venant de la proche Grande-Poste.

D'ailleurs plus tard, Ils signeront une pétition, réclamant ma liberté sans condition, plus que convaincus de mon innocence. Vous pensez bien que mes pauvres collègues de la Grande-Poste, en envoyant la pétition, croyaient avoir affaire à un juge d'instruction des «téléfilms et des longs métrages occidentaux»!

La pétition ou oualou, c'était «kif-kif» du pareil au même! Je compris alors qu'il n'était plus question de me libérer, avec les plus chaudes plaidoiries de Me Ablaoui, qui se décarcassa et s'employa à présenter les preuves et témoignages les plus sûrs! Je m'en remis à Allah, Seul à pouvoir me tendre la main. Je laissais, le 8 février 2003, derrière moi Camélia une fillette qui était née et moi en taule.

En 2021, elle passera son bac cette année! Une dernière anecdote fut débitée, qui consistait à avoir mangé un morceau du mouton de l'Aïd El Kébir, trois jours après mon incarcération!» Ainsi, venait de s'exprimer Kamel I.

Le cadre de la poste qui passa 5 ans d'emprisonnement ferme pour... rien!!!