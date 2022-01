Le marché de vêtements de la ville de Draâ Ben Khedda a été la proie d'un grand incendie qui s'est déclaré avant-hier, vendredi, en fin de journée. Selon des témoins présents, l'origine du sinistre serait une fuite de gaz, alors que d'autres estiment que le feu est parti suite à un court-circuit électrique. En tout état de cause, une enquête est en cours auprès des services de sécurité pour déterminer l'origine exacte de l'incendie. Après des opérations d'extinction qui ont pris plusieurs heures, le bilan s'établissait, selon nos sources, à une trentaine de boutiques brûlées engendrant des pertes financières considérables. L'on ne signale heureusement pas de dégâts humains. C'est la seconde fois que ce marché, connu sous l'appellation «marché Dubai», prend feu en l'espace d'une année.

Le premier incendie, au début de l'année 2021, a détruit une grande quantité de produits en vente. Cet incendie pose la question cruciale de l'organisation des événements commerciaux comme les marchés, les foires et les salons. Le volet sécurité n'a, selon plusieurs personnes interrogées, pas l'importance qu'il mérite dans le traitement de ce dossier au niveau des services concernés. La sécurité qui est pourtant très importante sur les milliers de personnes qui fréquentent ces lieux de vente occasionnels, n'est pas très surveillée, laissant ainsi des brèches ouvertes à une multitude de risques. L'on se rappelle que plusieurs fois, des foires ont été suspendues à cause des eaux pluviales qui ont inondé les lieux et des incendies se sont à maintes reprises déclarés. Les pouvoirs publics doivent repenser ce chapitre, en y intégrant le potentiel existant et qui reste marginalisé. En effet, depuis quelques années, des boîtes privées appellent les autorités à les inclure dans l'organisation événementielle, en vain. Ces derniers s'arc-boutent sur les procédés archaïques, faisant qu'une activité commerciale et économique soit organisée par l'administration. Pourtant, le potentiel existe bel et bien. Des dizaines de boîtes privées n'attendent qu'un signal pour déposer leurs soumissions pour l'organisation des foires, des salons qui se tiennent nombreux dans la wilaya.Toutefois, cette éventualité n'est pas encore à l'ordre du jour laissant le terrain aux «chasseurs de subventions» qui tournent autour des administrations organisatrices. Or, les agences spécialisées dans l'événementiel doivent se charger même de réunir les financements nécessaires et non d'attendre les subventions. Les agences privées travaillent en profondeur le volet financement de ces événements via les sponsorings et autres méthodes. Ce qui ne semble vraisemblablement pas arranger les affaires de beaucoup de gens.