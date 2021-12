Il y a plus d'une quinzaine d'années, au moment de la construction des juridictions un peu partout à travers le pays, avant de voir les chantiers arrêtés pour des motifs restés jusque- là, ignorés, un magistrat, aujourd'hui, «remercié» pour excès de zèle, après avoir fait une seule année dans un poste spécifique, nous avait interpellé en vue de dénoncer le placement du marbre sous le sol. Et le monsieur d'ajouter:

«Celui qui a décidé de placer du marbre sous nos pieds, savait au moins que nos pieds, nos mains, nos coeurs, nos ‘'cervelles'' et nos décisions, étaient plus glacés que le marbre

lui-même»!

Bien dit, les gars!

Oui, la remarque est toujours d'actualité, car certains magistrats sont encore plus froids que les cadavres au jour de leurs funérailles!

La preuve?

Devant certaines situations, ces mêmes juges restent de marbre, donc, glacés, tant leurs positions semblent être frappées du sceau du silence, car il n'y a rien à faire pour ce qui est d'une sentence équitable, donc acceptable par toutes les parties en présence, loin de toute suspicion, plus près d'un verdict sensé! Mais le changement est en cours, puisque le spectre du juge épié, harcelé, malmené, puni gratuitement, est bel et bien terminé.

Grâce à une action concertée avec les services de sécurité, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a décidé que, dorénavant, la police judiciaire y compris militaire, allait revenir à ses origines, et ne plus s'occuper des actes des magistrats hors de leurs juridictions!

Rappelons douloureusement, qu'il y a bien longtemps, lorsque le «baudet enfourchait son propriétaire», un juge compétent, intègre et proprement «seigneur», était puni, par un rapport salé de la police judiciaire, sur ce magistrat qui a refusé de marcher, un de ces quatre matins, dans la magouille, ou pour avoir dit non, simplement, au piétinement de la loi! Heureusement, les magistrats courageux ont pris le dessus, depuis un certain 22 février 2019! C'est toute la magistrature qui en est sortie grandie, pour le moment!