Au tribunal de Hussein Dey, mercredi matin, un avocat se tenait les tempes, alors que sa cliente, versait des torrents de larmes argentées, en se tortillant, poussant son frêle corps tordu par l'amertume, la déception et la hogra, de vibrer de douleur et de désespoir! Les quelques présents qui n'étaient pas encore entrés dans la salle d'audience, fixaient la pauvre dame aux cheveux teints en un jaune pâle, plus pâle que son petit visage, enflé par endroits, aplati par d'autres. La femme est dans cet état, car son ex-époux, magistrat, dans une cour voisine, refuse obstinément de régulariser son enfant, depuis la déchirure du couple, et comble de «solidité de sa face», un divorce prononcé et soumettant le sieur «Saïdi Errais» à une régulière pension alimentaire, jamais honorée! Selon des renseignements recueillis sur place, ce juge est président de section de la correctionnelle, et donc, susceptible de punir, selon la loi, les auteurs de non- paiement alimentaire! «Ce n'est pas normal que ce triste sire soit encore des nôtres! J'ai honte à sa place. Les responsables devraient s'autosaisir de l'affaire et liquider le rénégat. Oh! Oui, tout le monde pense qu'il est en droit d'être préservé, car c'est sa vie privée. Une vie privée cesse de l'être quand ce sieur refuse de se rendre chez le procureur, ou le juge d'instruction qui ont émis le désir de l'entendre, via la police judiciaire!