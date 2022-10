L'heure de vérité. C'est aujourd'hui, jeudi le 13 du mois d'octobre, que sera connu le lauréat de la 9e édition du concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi Ouzou. C'est, désormais, une tradition que le prix soit remis chaque mois d'octobre qui coïncide, faut-il le rappeler, avec l'anniversaire de l'assassinat de Rabah Aïssat, ancien président de l'Assemblée populaire de wilaya, assassiné une certaine soirée ramadhanesques du 12 octobre de l'année 2006 alors qu'il était attablé à la terrasse d'un café de la ville d'Aïn Zaouïa. Le vainqueur du concours décrochera la jackpot d'une valeur d'un milliard de centimes. La cérémonie de remise du prix se tient au niveau de la grande salle de la Maison de la culture Mouloud Mammeri de la ville de Tizi Ouzou durant toute la journée. Ce sera, selon toute vraisemblance, une grande fête. Il est également de tradition que tous les villages participants prennent part à la cérémonie aux côtés des anciens lauréats qui ont eu à goûter aux délices d'être élu village le plus propre de la wilaya. Selon un communiqué de l'APW, la cérémonie débutera à partir de 9h30. Outre les représentants des villages participants, la remise du prix se fera en présence des élus au niveau des communes et des représentants de l'administration. À rappeler à l'occasion que l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, en collaboration avec l'APC d'An Zaouïa, a organisé un recueillement au niveau de la tombe du défunt Rabah Aïssat, hier mercredi 12 octobre, jour de son assassinat en 2006. Président d'APW à cette époque, Feu Rabah Aïssat, s'est battu sans relâche pour réussir à organiser un concours pour distinguer les villages qui oeuvrent pour l'environnement et l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Il finira par convaincre l'Assemblée de l'époque à majorité du Front des forces socialistes (FFS) pour donner sous son impulsion naissance au concours. Il sera plus tard interrompu pendant cinq années successives sous la présidence d'une Assemblée avec une autre majorité, mais il finira par revenir durant la mandature suivante.

À rappeler, également, que la 8ème édition du concours a intronisé Azra, un village situé sur le littoral comme sacré village le plus propre de la wilaya. Ce dernier assumera avec grandeur son statut en représentant dignement la wilaya de Tizi-Ouzou devant des délégations nationales et étrangères qui s'y sont rendues pour visiter les lieux. Azra est encore resplendissant de beauté au rayons bleus de la Méditerranée. Les villages oeuvrent sans relâche à garder la localité sous son meilleur visage. Cette année, le suspense reste encore en vigueur en attendant l'après-midi pour connaître enfin le fameux successeur qui prendra le flambeau.