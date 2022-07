Un magistrat n'est heureux qu'avec un toit pour sa famille. C'est légitime et normal comme situation. Ce même magistrat est nommé à un poste spécifique: président de tribunal. C'est beau et bien. Mais ce qui l'est moins, c'est l'ambition démesurée qui commençait à le dévorer. Ses collègues le voyaient fréquenter, bosser et sortir avec des types pas bien du tout. Ses fréquentations laissaient à désirer. Au cours d'une conférence régionale où s'étaient retrouvés des collègues de pas moins de huit cours de justice, il était subjugué à l'idée de changer d'air. Un beau jour, alors qu'il exerçait à quelques deux cents bornes de la capitale, il est abordé par un justiciable qui avait un problème dans la juridiction dirigée par M. le président. Le problème est ainsi posé avec des propositions qui n'avaient rien à voir avec la déontologie, chère aux magistrats. Ils conviennent d'un rendez-vous dans un restaurant de Bou -Ismail (Tipaza). La somme convenue est versée au grand bonheur du jeune magistrat qui ne savait pas qu'il venait de détruire sa fraiche carrière, avec, en prime, une prochaine incarcération désastreuse, honteuse, salissante et destructrice pour lui et sa famille.

En effet, le «soi-disant -corrupteur» avait pris contact avec les services de police de la sûreté de wilaya, le procureur général près la cour de Blida, le chef de sûreté et le chef de brigade de la gendarmerie de Bou-Ismaïl! Le filet étai ainsi tendu et ne restait plus, qu'à laisser venir le magistrat corrompu, dans la toile tissée élégamment par les responsables de la justice, alertés bien à l'avance, par le pseudo-corrupteur, qui aura ainsi échappé à la justice, par sa spontanée collaboration, puisque la loi est claire: la loi punit autant le corrompu, que le corrupteur! Revenu de la Cour suprême, le dossier est revenu par une autre composition criminelle, et le verdict fut le «sosie», que celui prononcé par les membres du 1er tribunal criminel, trois mois plus tôt!