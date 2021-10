Le chef de l’Etat a observé une minute de silence hier, au Palais du peuple, à Alger, à la mémoire du journaliste Abdelhafid Azzouz, lors de la cérémonie de distinction des journalistes lauréats du Prix du président de la République du journaliste professionnel. C’est ainsi que le jovial confrère a été honoré à titre posthume.

Abdelhafid cet ancien journaliste du magazine Transactions d’Algérie s’est éteint, après une longue maladie. Le défunt jouissait d’une grande estime parmi ses confrères journalistes.

D’ailleurs, l’annonce de sa mort est tombée telle un couperet. La nouvelle de sa disparition n’a laissé aucun indifférent.

Sa mort a jeté l’émoi et la consternation parmi tous les confrères de la presse, tant francophone qu’arabophone et de tous les supports. La Toile a en effet, vu la publication d’une multitude de spots, en hommage à sa mémoire. Ce quadragénaire est considéré, par la majorité des confrères de la nouvelle génération, comme un véritable repère du journalisme. Ses écrits étaient académiques et toujours de source sûre. Le défunt, qui a eu un long parcours dans le domaine de l’information, a gravi les échelons, passant du poste de journaliste, à celui de rédacteur en chef et propriétaire du site électronique Livenewsalgeria.

Sa passion pour le monde de l’information l’a amené à contribuer à la création de l’association des éditeurs de sites électroniques de presse.

L’association Appels, a pour but de défendre et promouvoir la presse électronique en Algérie, la formation des journalistes, notamment la jeune génération 4.0. Son enterrement a eu lieu dans l’après-midi d’hier, après la prière d’El Asr, au cimetière

d’El Kettar.

Àdieu confrère…