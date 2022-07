Certaines marques de boissons sont saturées d'additifs, de colorants et de composants chimiques nocifs qui sont ajoutés lors du processus de la production. EIlEs représentent un vrai danger pour la santé publique et il existe au moins six additifs qui sont toujours «autorisés» en Algérie! Le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), Mustapha Zebdi, tire la sonnette d'alarme quant à l'existence d' ingrédients dangereux qu'on injecte dans les jus et boissons gazeuses que nous buvons. «Le Faux sucre», l'aspartame, qui est 200 fois plus sucré que le sucre courant, est l'un des additifs pointés du doigt par notre interlocuteur. Une déclaration qui relance le débat sur les effets néfastes du soda et boissons gazeuses, mais aussi sur les boissons et aliments surdosés de sucre. Pourtant, médecins et spécialistes ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur le lien étroit entre la consommation de boissons sucrées et l'augmentation du risque du diabète. Pour faire face à ce défi national qui prospère à un taux très inquiétant, Zebdi suggère de «taxer les produits alimentaires contenant de grandes quantités de sucre». Les sodas augmentent également les risques liés au surpoids et à l'obésité. L'acide phosphorique, l'acide citrique sont d'autres ingrédients nocifs pour la santé, qui se cachent dans nos boissons préférées.

Le président de l'Apoce invite le consommateur à lire les composants des aliments qu'on consomme et les signes de recyclage qui se multiplient sur les bouteilles de boissons.

Car, l'emballage dans des bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET), se pose comme un véritable problème de santé publique. «La bouteille en pet, doit être utilisée qu'une seule fois. Si elle est vierge (non utilisée), celle-ci ne représentera pas de risque, pour le consommateur. Sinon, le risque est inévitable. Car, les bouteilles en PET recycléess contiennent davantage de produits chimiques», alerte Zebdi.

Cela avant de revenir sur la dangerosité des boissons et eaux minérales exposées directement au soleil. «Les composants des boissons peuvent se métamorphoser en produits toxiques néfastes», dira-t-il.

Et d'enchaîner: «Les pouvoirs publics sont ainsi appelés à réagir à ce phénomène».

Le président de l'Apoce, n'a pas manqué de dénoncer le comportement de certains commerçants qui négligent les normes exigées pour la conservation des boissons». Une grande anarchie règne en effet dans ce marché très juteux des boissons.

La présence des boissons dont on ignore l'origine, étalées à même le sol par des vendeurs à la sauvette, en dit long sur l'absence d'un contrôle exhaustif des produits que nous buvons et consommons. Le constat est tellement désolant. De l'autre côté, le gouvernement appelle les Algériens à consommer local, afin d'encourager le produit algérien, et de participer à l'effort économique national...