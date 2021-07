La joie de la réussite au bac ne pouvait passer inaperçue malgré les mesures draconiennes prises contre le virus corona. L'exploit était grand car les jeunes lycéens de la wilaya de Tizi Ouzou se maintiennent sur le podium de l'Education nationale, pour la treizième fois, première au classement des examens du baccalauréat. Ainsi, la wilaya réussit à décrocher un taux de réussite de 74,29% avec la meilleure note de la wilaya qui est, elle, de 19,22/20.

En effet, le taux de réussite a été obtenu haut la main par des élèves qui ont bossé durant toute une année scolaire marquée par de grandes difficultés dans l'aménagement des horaires et des programmes à cause de la pandémie du Covid 19. Une réussite fortement symbolique de l'attachement viscéral des parents à l'instruction de leur progéniture. Aussi, les trois meilleurs notes de la wilaya sont revenues à Gaya Lehouazi du lycée Sahoui-Aldjia, dans la commune d'Azazga avec une moyenne de 19,22/20, la deuxième meilleure note a été obtenue par l'élève Belkacem Roza du lycée Dahmani-Mohamed dans la commune de Boghni, avec une moyenne de 19,11/20 et enfin la troisième meilleure note est revenue à Boudjebla Ania du lycée Sahoui-Aldjia, dans la commune d'Azazga, avec une moyenne de 19/20. En matière d'excellence des notes, il est également à souligner que les lycées de la wilaya de Tizi Ouzou ont vu quelque 209 élèves obtenir une note égale ou supérieure à 17/20 tandis que 56 autres élèves décrocheront leur baccalauréat avec une note égale ou supérieure à 18/20. Aussi, après leur annonce, les parents, surtout les mamans, ont accueilli les résultats avec des youyous qui fusaient des maisons et des balcons. Des klaxons de voitures qui ont fait le tour des villes ont également marqué la fin de journée de jeudi pour exprimer la joie des parents qui n'ont, cependant, pas, oublié la situation épidémiologique relative à la pandémie de Covid-19. La joie a été contenue à cause de l'observance des gestes barrières dont, notamment l'interdiction des rassemblements et des fêtes. En fait, avant les bacheliers, les collégiens ont eux aussi offert des moments de joie à leurs parents en décrochant la première place au classement national des résultats du baccalauréat. En effet, pour la 14ème fois, les jeunes collégiens ont gardé le podium avec un taux de réussite de 88,71%. Un podium bien gardé par les petits enfants du cycle primaire qui, eux, ont été classés premiers à l'échelle nationale avec un taux de réussite de 96,95%. Enfin, derrière cette réussite, il est nécessaire de mettre en avant les sacrifices des parents qui accompagnent durant toute l'année leurs enfants. Qu'il vente ou qu'il neige, ces derniers sont toujours présents à la maison pour les révisions, mais aussi en accompagnant les enseignants et les responsables des écoles. Durant toute l'année, ce sont les parents qui cotisent pour acheter le matériel dont les écoles ont besoin et ce sont eux aussi qui organisent des volontariats, chaque vendredi, pour effectuer les travaux de réparation et de réfections tous azimuts. La présence des parents a ainsi suppléé à l'incapacité des communes à prendre financièrement en charge les besoins des écoles.