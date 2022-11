Les membres du Groupement Algérien des Acteurs du Numérique (Gaan) se sont rendus en France les 17 et 18 novembre en cours, dans le cadre d'une mission de prospection de l'écosystème numérique local, qui s'est conclue par la signature de plusieurs accords de coopération. La délégation, regroupant près de 30 chefs d'entreprise représentant l'écosystème numérique algérien sous l'égide du Gaanh, s'est rendue successivement à Marseille et à Paris. Première étape de cette mission de prospection: The Camp, l'un des plus grands hubs technologiques du sud de la France. À l'occasion, plusieurs accords de coopération ont été signés avec le Cluster numérique de la région sud de la France «MedinSoft» et le Groupement professionnel AfricaLink. À la Station F de Paris, la délégation a été reçue par Saïd Moussi, ambassadeur d'Algérie à Paris. Le diplomate et le président du Gaan, Bachir Tadjeddine, ont convenu, dans les semaines qui viennent, d'organiser des rencontres entre les acteurs du numérique algériens et leurs homologues de la communauté nationale établie en France.