Le ministre a abordé le sujet de la campagne du Hadj de cette année, soulignant que son département suit la question avec beaucoup d'intérêt. Un travail se déroule actuellement avec les autorités saoudiennes, a-t-il relevé. Les pouvoirs publics se penchent sur la question, dira-t-il, afin de permettre aux Algériens désireux de se rendre aux Lieux Saints de pouvoir le faire.

L'Algérie, comme tous les pays musulmans, a fermé ses frontières pour se prémunir de la pandémie. Cette mesure a touché le rituel du Hadj, qui n'était plus possible à l'exception de quelques citoyens résidant en Arabie saoudite. À noter que les Algériens se sont d'ailleurs montrés compréhensifs, étant donné que la décision était adaptée même aux préceptes de l'islam qui déconseillent les déplacements en temps de pandémie.

Lors de cette même visite, le ministre des Affaires religieuses a eu à aborder un autre sujet d'une dimension intellectuelle relevant du patrimoine national.

Youcef Belmehdi a, en effet, lors de son passage à la radio locale, annoncé la prochaine tenue d'une rencontre sur la préservation et la numérisation des manuscrits religieux. Une manifestation qui aura lieu, annonçait-il, dans la wilaya de Béjaïa, mais dont la date n'a pas encore été fixée, a-t-il précisé. Selon l'invité de radio Tizi Ouzou, cette rencontre participera aux efforts de l'Etat visant à préserver les manuscrits de certaines zaouïas via les technologies modernes auxquelles tout un département est dédié au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Waqfs.

Sa visite a coïncidé avec la célébration du Mawlid Ennabaoui, dans la wilaya de Tizi Ouzou où se déroulait une panoplie de festivités et un riche programme, au niveau de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. Dans une déclaration, lors de son passage à ce média, le ministre des Affaires religieuses et des Waqfs a souligné l'attachement des populations de la région à cette commémoration célébrée depuis des siècles.

D'ailleurs, les activités concoctées par la Maison de la culture relevaient toutes du patrimoine local lié à la fête du Mawlid Ennabaoui. Le ministre n'a ainsi pas omis de rappeler que la wilaya a vécu un véritable drame, cet été, avec les incendies qui ont fait des victimes humaines et causé de gros dégâts, tout en saluant la fraternité des Algériens, qui se sont solidarisés avec les populations victimes de ces sinistres.