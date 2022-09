Le manque d'hygiène, un réseau routier défectueux et l'anarchie ayant régné dans toute la ville, sont, entre autres, les désagréments à l'origine d'un fiasco annoncé. Le seul point positif demeure la sécurité sur les places et les lieux publics, grâce à la mise en place d'un plan sécuritaire rigoureux.

Au bonheur des estivants, de moins en moins nombreux à visiter une wilaya réputée pour la splendeur de ses plages, ses sites touristiques, ses structures d'accueil, ainsi que sa beauté. Certes, ils étaient plus nombreux par rapport à l'année dernière, mais il n'en demeure pas moins qu'on est loin des attentes escomptées. Habituée à enregistrer un flux considérable d'estivants, notamment les aoûtiens, leur nombre a frôlé le million d'estivants. Si la saison estivale est qualifiée de moyenne par certains, elle est, pour d'autres, un véritable fiasco. La réussite d'une saison estivale ne se mesure pas uniquement au nombre de vacanciers. Elle doit surtout refléter l'image d'un tourisme développé, dont l'indice se base sur la nature et la qualité des préparatifs de la saison estivale.

Or, pour la wilaya d'Annaba, outre les modestes préparatifs engagés par les responsables locaux, chacun dans son secteur, c'est l'absence d'idées innovantes et novatrices pouvant attirer les estivants, qui a fait défaut. Au-delà s'ajoute le sempiternel problème des plages payantes et le diktat des parkingueurs. Autres désagréments à l'origine de l'échec de la saison estivale 2021-2022, la qualité du service notamment dans les restaurants et les fast-foods. Si le menu présente une variété de plats aussi bons les uns que les autres, à des prix plus ou moins abordables, le service désastreux est loin d'être un facteur promoteur du tourisme dans cette ville.

Il faut dire que la notion de tourisme n'a plus sa place à Annaba. Qu'en est-il du fameux plan d'embellissement de la ville et les autres promesses sur l'avenir prometteur du tourisme à Annaba? Paroles, paroles. Sur le nombres de « vacanciers» de la journée, on ne dénombre aucun « touriste», exception faite certains Libyens qui ont vite plié bagage pour d'autres destinations.

Et pourtant Annaba dispose d'énormes atouts susceptibles de promouvoir son tourisme au plus haut degré. Une cime que la wilaya d'Annaba ne semble pas être en mesure d'atteindre. Pour ces raisons et bien d'autres, Annaba vient d'enregistrer le énième fiasco de la saison estivale.

Ce ratage réside dans le fait que les autres villes côtières de l'est du pays, en l'occurrence Skikda, Jijel et Béjaïa, ont cessé de broyer du noir. En conclusion, les responsables du tourisme à Annaba, toutes activités et secteurs confondus, se doivent de tirer les leçons pour l'avenir, car cette saison estivale qui a tiré sa révérence, avec la rentrée des classes, fut l'une des plus désastreuses qu'ait connues la ville aux mille atouts touristiques.