Sur ordre de la direction générale à Constantine, il a été mis fin aux fonctions du directeur des Moulins d'El Harrouch, apprend-on de source interne à la direction de tutelle. Un cadre du complexe a été désigné pour assurer l'intérim de la gestion des Moulins, en remplacement du directeur limogé, a fait savoir la même source. La décision de limogeage du directeur, est intervenue, nous explique-t-on, à l'issue de l'ouverture de plusieurs dossiers sur des suspicions de corruption et de mauvaise gestion ayant marqué le complexe, depuis la prise de ses commandes par le responsable limogé. Pour rappel, les Moulins d'El Harrouch ne sont pas à leur première affaire. Le complexe a été secoué, en 2004, par un scandale financier. Une affaire dont l'enquête prise en charge, à l'époque, par la Gendarmerie nationale, avait abouti à la découverte d'un trou financier de plus de 34 milliards de centimes. Un scandale ayant impliqué pas moins de 20 personnes entre responsables, cadres et employés, déférés par-devant la justice pour des faits de corruption. Autre scandale ayant secoué les Moulins d'El Harrouch, relevant du complexe Smide, celui survenu en septembre 2020. Une affaire impliquant aussi 23 personnes, dont l'ex-directeur des Moulins d'El Harrouch, l'ex-responsable commercial, l'ex-chef de service marketing et un employé de banque. Ont été également impliqués dans ce scandale, un responsable de la sécurité du complexe, un intermédiaire et plusieurs grossistes de la wilaya de Constantine, rappelle-t-on encore. Les prévenus étaient accusés, pour les uns, de mauvais usage de la fonction, octroi d'avantages non justifiés et vente de semoule en violation de la loi.