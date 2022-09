Le tribunal d'appel de la cour de justice de Guelma a prononcé, ce jeudi, des peines allant de 3 à 5 ans d'emprisonnement à l'encontre du directeur de l'unité, du responsable de la comptabilité et des finances, du président de la commission des matières premières, et du responsable de la gestion des entrepôts, alors que 10 travailleurs ont été acquittés, a précisé la même source. Dans son jugement la même instance de justice a obligé tous les accusés solidairement à payer une indemnité de 12 milliards de centimes, montant détourné et évalué entre 1,5 et 7,5 milliards de centimes, valeur des ventes non perçues par l'Office national des aliments de bétail dans la région de Boudaroua dans la daïra de Bouchegouf (Guelma), a ajouté notre source. Les mis en cause dans cette affaire sont accusés d'abus de pouvoir, détournement de deniers publics et falsification de documents commerciaux, entre autres griefs. Les relents du scandale remontent, rappelons-le, à l'année 2020, lorsqu'un trou financier a été découvert dans la trésorerie de cette unité d'aliment de bétail. Dès lors, une enquête a été ouverte par les services de sécurité de la sûreté de daïra de Bouchegouf donnant lieu à la découverte d'un déficit financier de plus de 13 milliards de centimes. Aux termes de l'information judiciaire, il a également été constaté une batterie d' «agissements malveillants». Des faits impliquant pas moins de 15 employés de cette unité, dont le directeur. Déférés par-devant le magistrat instructeur, près le parquet de Bouchegouf, les prévenus ont été placés sous contrôle judiciaire, après avoir été accusés de détournement entre autres. Comparant en mai dernier devant la barre du tribunal de première instance, le directeur a écopé de 7 ans de prison ferme, alors que le responsable de la comptabilité et des finances, le président de la commission des matières premières et le responsable de la gestion des entrepôts ainsi que d'autres travailleurs ont été condamnés à 6 ans de prison. Tandis que 10 employés ont été blanchis par la justice.