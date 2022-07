Les éléments de la section de recherches et d'investigations relevant du groupement régional de la Gendarmerie nationale à Annaba, ont arrêté, ce jeudi, le directeur de l'Agence nationale de développement et d'appui à l'entrepreneuriat de la wilaya d'Annaba (Anad), sis Sidi Achour, a dévoilé une source sécuritaire.

Le mis en cause a été interpellé en flagrant délit de possession de 150 millions de centimes, a fait savoir la même source.

Une somme remise par une victime, en contrepartie, d'une intervention pour faire accélérer les procédures administratives de ses dossiers. Le responsable, nommé dans la wilaya d'Annaba, il y a seulement 3 mois, usait de la bureaucratie pour faire de l'extorsion de fonds aux fournisseurs, en bloquant leurs dossiers.

Le désormais ex- directeur de l'agence Anad Annaba a exigé, pour faire accélérer les procédures administratives, 20 millions pour chaque dossier. Les nombreuses plaintes déposées à son encontre ont mis la puce à l'oreille de la Gendarmerie nationale qui ont fini par prendre le responsable la main dans le sac. Conduit au poste de la brigade en charge de l'affaire, le prévenu a été soumis aux mesures judiciaires et juridiques d'usage et devra être déféré par-devant le procureur de la République de la circonscription de compétence qui va décider de son sort.