En l'absence d'une stratégie de contrôle, les chauffeurs de bus privés imposent aujourd'hui leur loi aux usagers. Ces derniers sont sommés, à chaque fois, de quitter les lieux, en plein trajet, afin qu'ils prennent un autre bus. Une attitude devenue quotidienne sur la ligne Constantine-nouvelle ville, à partir de la cité Boussouf.

Outre la mise en danger de la vie des utilisateurs, tant par la qualité des bus que par l'excès de vitesse, ces «terroristes de la route» ne respectent nullement les trajets auxquels ils sont astreints. Aucune considération pour le citoyen qui s'acquitte pourtant du prix du voyage, nonobstant le temps du trajet.

Le citoyen se voit ballotté d'un bus à l'autre. Pis encore, les voyageurs s'entassent, aucune hygiène à bord et par ces chaleurs s'ajoutent les odeurs insupportables.

Ainsi, depuis qu'il est venu pour renforcer le transport public urbain, le transport privé a gagné plus en termes d'anarchie qu'en valeur ajoutée. Aucun respect des clauses du cahier des charges qu'il est censé observer ni aucune considération pour les directives de la tutelle.

Maltraité et secoué, l'usager est exposé à tous les dangers. Quant au Code de la route, il est devenu un concept dépassés. Feux rouges grillés, dépassements dangereux, changement de direction sans aucun avertissement, itinéraires aléatoires sous prétexte de la densité de la circulation.

Malheur à celui qui ose réclamer. Il est aussitôt la cible d'insultes et d'injures.

À qui s'adresser, afin de mettre un terme à ce genre de comportement? Pourquoi la direction des transports ne réagit-elle pas, en dépit des multiples plaintes? D'autant que certains bus devraient être retirés de la circulation. Quelques-uns prennent même feu, notamment en période de chaleur.

Le pire est qu'à partir de 18 heures, tous les bus rentrent au garage. Ces nouveaux faiseurs de lois, qui n'accordent aucun respect aux lois de la République encore moins aux usagers, doivent impérativement être rappelés à l'ordre.