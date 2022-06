Le ministre de la Santé, professeur Abderrahmane Benbouzid, a mis fin aux fonctions du directeur général du CHU Ibn Badis de Constantine. Cette décision intervient quelques jours après la visite de travail et d'inspection effectuée par le ministre, accompagné de cadres supérieurs de son département, dans la wilaya de Constantine où il a constaté un laisser-aller flagrant. Lors de sa visite le ministre avait annoncé une série de mesures. Le limogeage du responsable est l'une des premières mesures prises par le ministre. Une suite logique à la situation catastrophique dans laquelle se trouve l'une des plus importantes infrastructures sanitaires de la wilaya. Lors de sa visite, le ministre a été désagréablement surpris par l'état déplorable du CHU, exprimant ainsi son indignation devant les caméras et la presse nationale. «On continue d'exercer dans ces conditions! Cela fait des mois qu'on en parle...», s'est-il étonné. Révolté, le ministre a pointé du doigt la situation de l'hôpital, notamment la malpropreté au niveau les blocs opératoires, mais aussi les robinets. En inspectant le même établissement hospitalier, le ministre de la Santé a été scandalisé par le fait que les médicaments sont jetés n'importe où, déclarant: «Je vois de mes propres yeux!», face aux explications des responsables de ce CHU.