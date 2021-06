En toute chose, il y a un terme qui apporte une appréciation de bonne conduite d'une opération donnée comme par exemple, une manifestation ou un évènement sans faille.

Les expressions pour exprimer l'émerveillement sont généralement: il n'y a rien à redire, il n'y a pas un grain de poussière ou pas la moindre tache, ou encore, il n'y a rien qui grince... La moindre remarque, tache, poussière ou grain de sable, estomperait l'émerveillement.

En justice, durant les débats, mille grains de sable, 10..000 taches ou une tonne de poussière ne sont rien à côté d'une décision juste et où le justiciable se retrouve, surtout s'il est relaxé ou acquitté, au terme d'un procès marathon.

Mais un détail ignoré, oublié ou, plus grave, mal utilisé par le juge peut aller droit vers une catastrophe.

Un procès peut se dérouler sans encombre, ni accrocs, et un petit détail peut réduire une somme de travail colossal alors que le bon sens veut qu'un bon procès doit se dérouler sans erreur jusqu'à la fin, dans le moindre détail.

Pour ce faire, l'indulgence et le flair sont appelés en renfort pour sauver la respectabilité et du travail auparavant accompli, eu égard aux efforts déployés et à la peine prise.

Et le plus beau, c'est que celui qui assiste à un tel procès, n'y voit que du feu, parce qu'on ne lui pas dit qu'au cours des débats, un détail peut surgir et changer complètement la donne.

Un exemple nous vient à l'esprit à l'instant même où nous abordons le «détail». Il s'agit du fameux procès qui a vu l'ex-sympathique président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf être poursuivi pour un méfait qu'il n'a jamais commis.

En effet, le président de l'unique chambre correctionnelle de Blida, avait eu l' idée de relire le dossier et de tomber nez à nez avec un détail qui allait relaxer Berraf et trouver le vrai gus que la justice recherchait. Le détail était le suivant: il s'agissait du beurre et de la margarine, ces deux produits qui n'ont rien à voir sur le plan prix qui étaient différents.

L'opération frauduleuse et les factures «trafiquées» se situaient dans ce détail! C'était parfait dans le moindre... détail!

Et l'honneur de la justice fut ainsi sauvé, grâce à un détail presque invisible!