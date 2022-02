Mieux vaut tard que jamais. La traque contre les points noirs est lancée. Ces derniers sont d'autant plus nombreux qu'ils ternissent l'image de la capitale de l'ouest du pays, El Bahia-Wahrane. Le vice- président de l'APC d'Oran, Hicham Ayad, a, en ce sens, indiqué que «la ville d'Oran sera doté, ces jours-ci d'un lot de 1 400 bacs ordures et 10 camions pour la collecte des déchets ménagers, et ce conformément au nouveau cahier des charges mis en place».

Des textes pris en charge par la commission des marchés. Ces nouveaux textes concernent cinq communes. Il s'agit d'Oran, Es Senia, Bir El Djir, Sidi Chahmi et Aïn El Türck. Ces entreprises ont été retenues après évaluation et étude des offres faites par les 120 entreprises ayant soumissionné. Sur sa lancée, il a annoncé que «la municipalité signera des conventions avec 74 entreprises privées spécialisées dans le domaine de la collecte des déchets». «Ces entreprises ont été, après étude de leurs dossiers de soumissions, jugées aptes à prendre en main, la situation en nettoyant la cité conformément au nouveau cahier des charges», a-t-il affirmé.

En fait, le nouveau cahier des charges fixe essentiellement la tarification des rotations de ces camions spécialisés. «Désormais, la rotation est de 11 000 DA et non pas de 20 000 DA comme ce fut auparavant», a indiqué la même source, ajoutant que «les employés destinés à ces opérations seront pris en charge par les entreprises et non pas par la commune». En effet, le nouveau cahier des charges exige que ces entreprises privées se pourvoient d'agents de nettoiement. Des agents recrutés, auparavant, par la commune. Une mesure à même de permettre la reprise de 1 500 travailleurs qui seront dirigés vers le nettoyage des routes et des rues. D'autant que l'APC a procédé à la réparation de 10 camions en panne.

Un plus pour le parc de la commune qui totalise 30 camions, en comptant les camions de l'entreprise d'Oran Net, du fait que la wilaya d'Oran produit quotidiennement au moins 2.000 tonnes d'ordures ménagères, dont seulement 8% sont valorisés, soit 160 tonnes/jour valorisées.

En attendant, désolant est le sort que connaît la ville d'Oran, ces derniers jours. La cité continue de crouler sous des monticules d'immondices, jonchant les coins et recoins du chef- lieu.

Pour cause, les entreprises de sous-traitance ont entamé un débrayage, immobilisant ainsi leurs camions. Elles revendiquent le paiement de leurs honoraires. Entamée avant la fin de l'année écoulée, l'action a pris de l'ampleur le mois de janvier de cette année. Le vice- président de l'APC d'Oran, Hicham Ayad, a affirmé que «la municipalité a procédé à la régularisation des entreprises privées en leur versant leurs impayés de l'année 2020 en attendant la régularisation du reste de la situation de l'année 2021».

En attendant, la ville, et ses alentours, est transformée, en un laps de temps, en une décharge publique à ciel ouvert. Les différentes campagnes de ramassage des déchets ménagers, menées au niveau de plusieurs quartiers, à l'instar du centre -ville, Belgaïd, les cités 13 000 Logements et 182 Logements LPA, ainsi que dans la commune d'Es-Senia, essentiellement à Kara et Aïn El-Beida, n'ont rien changé au décor.

Pourtant, plusieurs engins et camions ont été mobilisés. En 2 mois seulement, la ville a changé d'apparence. Son look est totalement dénaturé. Et dire qu'Oran s'apprête à domicilier les Jeux méditerranéens.