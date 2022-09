C'est un groupe très solide et très dynamique. Composé de jeunes volontaires animés d'humanisme et de désir de venir en aide aux personnes en difficulté, la section du Croissant-Rouge algérien (CRA) est sur le terrain dans toutes les situations rendant nécessaire sa présence aux côtés des citoyens. Il faut dire que le groupe tire sa force de l'humanisme qui anime ses membres, mais surtout de la force de caractère de leur présidente, Mme Gherbi née Ougache Farida. Inarrêtable, cette dame coordonne, synchronise et anime les actions des jeunes volontaires du CRA de Boudjima avec un courage sans faille et surtout un grand savoir-faire en communication et management.

D'ailleurs, cet entrain apparaît lorsque l'on jette un coup d'oeil sur le registre des activités de ce groupe très solide. Toujours aux avant-postes dans la guerre contre le virus de Covid-19, toujours sur le terrain lors des incendies ayant endeuillé la région l'année dernière, le CRA de Boudjima est sur tous les terrains et dans le «feu de l'action». Très bonne communicante, Farida motive son équipe et lui donne une grande efficacité dans son travail. Le CRA de Boudjima n'a jamais été aussi visible que les trois dernières années, constamment aux côtés des citoyens en difficulté. Les jeunes du Croissant-Rouge de Boudjima assurent la formation de nombreuses sections venant du territoire national. Récemment, ce dernier a assuré des formations sur le terrain à des jeunes volontaires de deux sections de la wilaya de Timimoun, d'Ouled Saïd ainsi que de Baghlia dans la wilaya de Boumerdès. Cette section a également été parmi les toutes premières à accueillir, pour des prises en charge psychologiques, les enfants des familles touchées par les incendies de juillet 2021. Deux groupes d'une cinquantaine d'enfants ont été pris en charge suivant la voie médicale et surtout un soutien psychologique via des sorties et des excursions dans différents endroits de la commune.

Cette présence sur le terrain a également été constante lors de la pandémie de Covid-19. À Boudjima, le virus n'a pas dissuadé ces jeunes volontaires qui sont restés sur le terrain aux côtés des citoyens dans ces moments très difficiles. D'ailleurs, ce groupe très solide a activement pris part à la campagne de vaccination contre la pandémie via une prise en charge totale des équipes médicales. Ces derniers ont pu joindre tous les villages afin de permettre aux citoyens de se faire vacciner contre le virus Corona.

Enfin, il convient de noter que les caractéristiques les plus visibles dans ce groupe sont l'humanisme qui anime ses membres et la qualité de management de leur présidente. L'enthousiasme et le désir de venir en aide sont, en effet, les qualités essentielles que doit posséder tout volontaire qui veut aller sur le terrain. Et c'est justement la bonne raison pour encourager ces jeunes et leur présidente.