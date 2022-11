Le meurtre d'Ahmed. M. vendredi dernier, à l'aube, par Saïd. D. un voisin des parents de la victime, enterré le jour même, après la prière du vendredi, a secoué tout Hussein Dey, (Alger) par la manière dont a perdu la vie un père de famille de cinq enfants. En effet, profitant de son passage chez ses parents, reprendre son fils, qui devait rejoindre l'école, le matin même à Réghaïa, le malheureux papa, sera tué, de plusieurs coups de couteau, par Saïd. D. le voisin, qui n'a sans doute pas avalé le fait que la victime lui ait passé un savon publiquement, avant «El fadjr». En attendant que la justice fasse son boulot, les gens parlent, en évoquant l'excès de prise de came, qui fait que de jeunes deviennent automatiquement, des assassins! «Moh Ben-Abderrahmane, un vieux retraité résident à El Maqaria, regrette que cet espace soit livré aux dealers de tous bords, car les commerçants ont presque tous refermé le registre du commerce, et baissé le rideau, depuis belle lurette, laissant libre cours aux trafiquants, dont certains, très dangereux, sont connus de tous. D'ailleurs, à titre de rappel, deux frangins-ex-barons, purgent une longue peine d'emprisonnement ferme pour trafic de drogue! Les habitants de la rue «Med Bousbiat», par exemple, ne parlent que de ces deux larrons, qui ne revendront plus de poison aux jeunes! «L'assassin a tendu un guet - apens à la victime, en l'attendant à proximité du lieu de culte! Mais, auparavant, il a pris soin de dérober, sous la menace, deux couteaux de boucher. Pis encore ! Il a couru derrière deux fidèles qui ont fui. Les commentaires faisaient rage durant huit jours à El Maqaria, et l'espoir de voir la justice faire payer le crime «cash» et fort, le jour de la comparution du présumé assassin, qui aura fort àfaire face au tribunal criminel!