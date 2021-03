Dites-moi si je me trompe! Aujourd'hui, oserais-je évoquer que jadis, nos parents s'activaient pour récupérer un pantalon déchiré en le cousant, un col de chemise usé en le rafistolant, une paire de chaussures abîmée, à réparer peut-être aussi un ustensile de cuisine érodé...ou encore restaurer un outil électrique ou tout autre instrument qui a fait son temps...Rien Aujourd'hui, en effet, rien de tout cela. Fini ce qu'on appelle de nos jours, d'un air hautain, méprisable à la limite, des «économies de bouts de chandelle», mais n'y sommes-nous pas arrivés, par les temps qui courent? La cherté de la vie, les pénuries tous azimuts, le manque de professionnalisme des réparateurs et dépanneurs dans tous les secteurs ménagers et nombre d‘autres sphères. À un lambda qui demandait «naïvement» à un cordonnier de la place de lui mettre des fers-talon pour protéger, un tant soit peu, la nouvelle paire de chaussures qu'il venait d'acquérir après moult hésitations et réflexions, au vu de son coût qui dépassait quelque peu son menu budget, le «sieur» cordonnier lui répondit d'un air «étonné» et un tantinet amusé: «Mais ça n'existe plus, mon ami. Personne n‘en demande actuellement et les fournisseurs eux-mêmes n'en disposent pas... Quelques-uns proposent des fers factices, en matière plastique, de moindre résistance, c'est tout... Les jeunes préfèrent, renchérit le cordonnier d'un ton presque ''méprisant'', quant à eux, se ‘'payer'' une nouvelle paire flambant neuf que de déposer leurs chaussures chez un cordonnier. Encore faut-il en trouver, métier du reste en voie de disparition comme nombre d'artisans dans beaucoup d'autres domaines.» Les fers encastrés-talon, faut-il le rappeler, sont des agents protecteurs solides et durables, qui permettent de rendre le bout arrière du soulier plus résistant en préservant le talon des chocs et en reportant ainsi la détérioration accélérée du coin extérieur arrière du soulier. Le fer est encastré et cloué dans la semelle de manière à épouser la ligne de la semelle sans la déformer. La résistance des fers encastrés permet de prolonger la durée de vie des souliers. Le «fer» est à privilégier pour les personnes dont la démarche abîme rapidement le coin extérieur du soulier. Autres temps, autres moeurs!