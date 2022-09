Ils sont des dizaines, voire des centaines, d'étudiants algériens à avoir postulé auprès des universités grecques pour poursuivre leurs études. Ils ont été acceptés. Ils se sont même acquittés de toutes les charges afférentes aux frais d'inscription exigés par ces mêmes universités. Ces dernières les ont orientés vers la représentation diplomatique de la Grèce en Algérie, l'ambassade de Grèce en l'occurrence ou son consulat, sis au bd colonel Bougara, El Biar(Alger). Ces étudiants ont alors pris attache avec l'ambassade de Grèce en Algérie. Cette dernière a demandé aux postulants de prendre rendez-vous via la boite E-Mail de l'ambassade ([email protected]) en envoyant un simple message de demande. Une fois toutes les formalités accomplies, ces postualnts aux universités grecques se sont déplacés sur les lieux où par voie téléphonique, pour en savoir plus sur les dates du rendez-vous. En premier lieu, l'ambassade fixe la date du 1er août pour les dates des rendez-vous par voie électronique. Le mois d'août passé sans aucune suite. À l'approche de la fin août, le préposé aux appels téléphoniques de l'ambassade fixe une autre date pour le début septembre comme date butoir des rendez-vous de visa d'études. La moitié du mois de septembre qui a été entamée sans que ses étudiants ne voient le bout du tunnel. Et c'est l'inquiétude. Le spectre de l'affaire des étudiants algériens, en Ukraine, arnaqués, revient... À quel saint se vouer se demandent certains étudiants qui nous ont contactés pour poser leur problème? «Cela fait plus de deux mois que nous attendons ce fameux rendez-vous pour déposer notre dossier de demande de visa d'études en Grèce, malheureusement nous ne voyons rien venir», nous avoue un groupe d'étudiants qui nous a contactés pour faire part de leurs craintes. Ils affirment que leurs inscriptions ont été faites en bonne et due forme dans certaines universités grecques, mais expliquent-ils, « nous butons sur ce fameux rendez-vous pour le dépôt de dossier pour un visa d'études», sachant que la date butoir fixée par les universités grecques est le 29 septembre pour les rejoindre, faute de quoi l'inscription est caduque. «Nous sommes désormais dans l'expectative. Nous risquons tout simplement de voir nos démarches tomber à l'eau en perdant tout ce que nous avons engagé comme dépenses», s'affolent ces mêmes étudiants. Devant cet état de fait, nous avons pris attache avec l'ambassade de Grèce en Algérie pour en savoir plus sur cette affaire. Un préposé au téléphone nous informe, en l'absence du consul grec, que leur institution est sensible à la situation des étudiants postulants aux visas d'études. À cet effet, il nous informe que «ce retard est dû à une panne technique à leur niveau et que les dates des rendez-vous ne pourraint pas tarder et être fixées dans les plus brefs délais». Voilà ce qui redonne de l'espoir et des perspectives prometteuses pour les postulants aux visas d'études. Espérons que cette situation connaîtra rapidement un denouementt au risque de croire à une autre arnaque en la matière.