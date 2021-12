L'aide et le soutien technique sont une constance pérenne qu'assure l'Agence nationale des déchets (AND) au profit des gestionnaires des APC. Des actions de sensibilisation sont ainsi programmées en vue d'étoffer les mécanismes financiers existants. Cependant, une certaine carence est constatée parmi les élus des 1431 communes qui ne sont pas «forcément» du domaine a indiqué à L'Expression le DG de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane. Aussi, des plans de travail relatifs à l'information et la formation de ces mêmes élus ont-ils été mis en place, notamment en direction des secrétaires généraux de ces institutions. Des actions pareilles ont déjà été exécutées dans les communes de Tindouf et Ghardaïa, alors que la wilaya de Tamanrasset bénéficiera de cet appui au courant de l'année 2022. Une mise à niveau technique est aussi prévue pour la planification des projets dans leur dimension financière et managériale.

Concernant l'aspect financier de cette mission, il faut savoir, a souligné Ouamane, que «l'Algérien ne paie pas de taxes d'enlèvement, de collecte et de transport des ordures» comme cela se pratique dans le monde entier. Il faut dire également que cette taxe à la source «n'a pas encore été instituée pour l'instant». C'est tout un système à mettre en place, précisera Ouamane qui explique qu'il est financé par le citoyen et non par le Trésor, comme du reste dans les autres pays.

À l'effet de venir en aide aux entreprises en recensant leurs besoins et contraintes, l'AND a ouvert, à l'occasion de la 29ème Foire de la production nationale (FPN), à leur intention, un pavillon dédié à «L'environnement et l'énergie» où pas moins d'une quarantaine d'entreprises diverses y ont pris place.

Des instituts de formation dans le domaine du recyclage des déchets et autres aspects de propreté et de sauvegarde de l'environnement à travers des gestes simples y sont présents. À noter que des espaces de jeu ont été prévus pour les enfants des visiteurs de ce pavillon qui abrite quelque 40 entreprises du secteur exposantes.L'implication des représentants du mouvement associatif dans cette foire comme il a été constaté lors du Salon virtuel de la gestion des déchets, va aider à l'implantation de la culture environnementale et la promotion de l'écocitoyenneté auprès des Algériens.

«L'économie circulaire est un pilier de la stratégie sectorielle et les jeunes porteurs de projets ou initiateurs de micro-entreprises peuvent jouer un rôle important dans la dynamisation de la gestion des déchets, leur recyclage et leur valorisation», avait indiqué la ministre de l'environnement Nassira Benharrats lors de son allocution d'ouverture du 1er Salon virtuel algérien de la gestion des déchets. «L'économie circulaire, avait-elle souligné, est un pilier de la stratégie sectorielle et les jeunes porteurs de projets ou initiateurs de microentreprises peuvent jouer un rôle important dans la dynamisation de la gestion des déchets, leur recyclage et leur valorisation», avait insisté la ministre.