Certains justiciables de Miliana et d'El Khemis nous ont fait part de leur satisfaction de voir depuis plus d'une année, d'intègres magistrats impeccables nommés dans ces deux localités, qui dépendent de la cour d'Aïn Defla où de très grands magistrats ont été envoyés d'Alger, notamment! Ce sont en majorité, des jeunes sans reproche, ni murmure. Ils se sont surtout débarrassés de ce magistrat très bien nippé, constamment sur son 31, et dit -on, mieux loti que le procureur général et le président de cour d'Aïn-Defla. Corrompu jusqu'aux os, ce jeune juge du siège a de temps en temps, laisse-t-on entendre, tendu la main vers quelqu'un qui cherchait son... mouchoir, dans une de ses poches! Les langues se délièrent lorsque ce juge fut muté dans une autre cour voisine! Ce n'est que sous l'ère de Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui n'intervient que lorsque la preuve est établie, que ce juge ripoux fut radié du corps de la magistrature par le Conseil supérieur. Reste son complice et associé qui se trouverait actuellement «réfugié» dans une cour du centre du pays, en attendant que l'équipe actuelle s'en aille! On vous le disait: il y aura toujours des «rescapés» de la chasse aux corrompus! C'est malheureusement le cas d'autres cours et on vous le dit honnêtement, il ne s'agit nullement de toutes les cours, tenues de mains de maître par des duos de chefs de cour exemplaires! Le cas de la cour d'Aïn Defla aussi est à citer car de jeunes magistrats propres sont à pied d'oeuvre pour l'honneur de la justice et son efficacité.