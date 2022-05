Cinq avocats de la cour de Tipaza étaient aux anges, à l'issue du retour du courrier expédié quelques jours plus tôt, au centre d'expertise de Bouchaoui (Alger) aux fins de vérifier si la marchandise trouvée chez les inculpés, était véritablement constituée de «médicaments» et non de came! Pourtant, au tribunal, la rigide et «sèche» juge unique, est restée sourde aux appels des défenseurs. Ils prieront l'inflexible magistrate de tenter une analyse, «car nous sommes certains que ces cachets étaient délivrés, sous forme de médicaments, et non de cachets psychotropes! Ne commettez pas d'erreur, en envoyant ces innocents pour ce que prévoit l'article 17 de la loi 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicite de stupéfiants: 10 ans minimum!». Le centre d'expertise de la Gendarmerie nationale est réputé comme infaillible, jusqu'à présent.

Les «militaires-verderons», comme nous aimons les appeler, ne jouent jamais avec la liberté des gens, dans tous les domaines, et c'est tant mieux! Dans ce cas d'espèce, trois Algériens ont échappé aux dix ans prononcés par le tribunal.

L'appel a payé. C'est la loi. L'expertise a effacé une potentielle erreur judiciaire, et c'est très bien! Comme quoi, dans cette affaire, tout le monde a joué le jeu et franc-jeu. C'est aussi cela la justice, telle qu'on l' adore. Il n'y a rien de réjouissant que d'assister à des débats, même houleux, mais qui se terminent sur la bonne voie! En un mot, rendre justice reste un concept noble!

Les trois conseils de différentes régions parleront longtemps du résultat obtenu par les expertises des gendarmes, et leurs rires à gorge déployée, résonneront bien longtemps à travers les bois de la forêt de Bouchaoui!