Au cours du débat instauré juste après les interventions des spécialistes du foncier, un vieil avocat, originaire de la daïra de Béni-Slimane (wilaya de Médéa) s'était levé et effectué une émouvante, tranchante et troublante intervention concernant son problème personnel relative au foncier. Son CAS a suscité les réactions et des réponses de Abdelmadjid Djebbari, de Med Kouadri et de Lamine Louail, respectivement procureur général, président de la cour, président de la chambre de la cour de Médéa. L'avocat en question, qui a été «liquidé» dans les premières années 2 000, quand il avait été aussi magistrat à M'sila, savait de quoi il parlait, en articulant qu'il avait été égorgé, au même titre que la centaine de magistrats qui avaient dit non, à la position du «couchez-vous», chère aux magistrats «à-plat-ventristes». Sa qualité d'ancien magistrat opprimé, faisait qu'il était crédible à 1000 km de Médéa! Il évoquait ainsi son problème de foncier, et où il avait été carrément volé! «On a utilisé la loi pour me délester de mon bien! Qu'y a -t-il lieu de faire en 2021?» a articulé l'avocat qui n'arrivait plus à placer deux mots de suite tant l'émotion et l'ire l'étranglaient! Visiblement, il faisait appel aux spécialistes du «foncier»! Evidemment, aucune réponse ne lui a été fournie car un dossier pareil demande plus de temps, de raisonnement et d'opportunités puisées dans la jurisprudence! Au milieu de dizaines d'hommes et de femmes dépendant tous de la justice, l'avocat plaignant et victime d'une machination comme seuls les «mafiosos», peuvent en créer, eut cette remarque, en guise de réplique au silence de ses interlocuteurs: «Ce qui me fascine dans cette cour aux belles et saines traditions, c'est l'élégance de ses magistrats constamment sur leur «31», vestimentairement, parlant! Ah! S'ils pouvaient échanger les fripes contre les textes, et appliquer seulement la loi...», dit, l'avocat qui devrait attendre encore un bon bout de temps, avant de voir son bien lui revenir!