Elle reprend enfin avec trois navettes quotidiennes assurées par un bus qui démarre de Tigzirt. Cette ligne a été abandonnée depuis plus de 30 ans. Pourtant, elle assurait la liaison entre toutes les villes du littoral de la wilaya de Tizi Ouzou et les communes du versant est de la wilaya de Boumerdès. La ligne avait, pour rappel, cessé à cause du terrorisme qui sévissait dans le massif forestier de Mizrana qui s'étendait d'ailleurs sur plusieurs communes à savoir Tigzirt, Mizrana, Afir et Dellys. Cette région était qualifiée de triangle de la mort par les populations qui ont même quitté leurs habitations et leurs villages. Qui n'a pas entendu parler du village Mazer, théâtre d'attentats durant les années 1990 et 2000? L'axe routier qui le traverse a connu durant cette période des attentats quasi quotidiens contraignant les pouvoirs publics, de l'époque, à le fermer à la circulation.

Rouvert aux environs de 2010, cet axe routier reliant, par le littoral, les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Boumerdès et Alger, est resté infréquenté par les automobilistes. Il aura fallu plus d'une décennie pour que les automobilistes recommencent à le fréquenter. Mais, la liaison assurée par des bus et des taxis a cessé, coupant même les liens entre les populations qui fréquentaient jadis les mêmes marchés et les mêmes commerces. La première ligne à cesser est celle reliant Tigzirt à Alger par le littoral. Qui ne se souvient pas du bus qui faisait son incontournable escale devant le cinéma Mizrana de la ville de Tigzirt, lieu connu localement par l'appellation «Tabac Ringo».

Puis, toujours à cause de l'activité terroriste qui sévissait dans le massif du Mizrana, la liaison entre les villes de Tigzirt et Dellys assurée par des bus et des taxis a été coupée. Un arrêt qui a, avec les années qui passent, provoqué l'éloignement entre les populations des deux communes. Pourtant, Dellys et Tigzirt étaient formées de villages dont les populations entretenaient d'étroites relations familiales. «La famille de ma mère habitait un village de la commune de Dellys. On se rencontrait tous les jours. Le mercredi, marché de la ville de Tigzirt était animé par des gens de Dellys et d'Afir au côté des citoyens d'Iflissen et Tigzirt», raconte un citoyen de la ville de Tigzirt.

Aujourd'hui, même si la nouvelle paraît anodine, il n'en demeure pas moins que son importance est capitale à maints égards. La ligne assurée chaque matin par un bus va sans nul doute permettre aux populations de renouer leurs relations. Elle va également booster les activités économiques et commerciales dans la région du littoral, grâce aux liaisons de transport qui seront sans nul doute de plus en plus nombreuses avec le retour de la circulation des populations. Enfin, l'ouverture de cette première ligne est incontestablement un prélude au retour des liaisons inter villes. N'appelle-t-on pas d'ailleurs les Algérois, Béni Mezghena, en référence au massif du Mizrana?