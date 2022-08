Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est un homme bercé par les anges, car ayant bénéficié d'un département étoffé de cadres de la justice. C'est un fait indiscutable. Et lorsqu'il prit les rênes du laboratoire, il prit soin de ramener au cabinet notamment, de jeunes magistrats fidèles et bosseurs, mais hélas, pour certains d'entre eux, méfiants.

Allez savoir pourquoi! C'est à croire que les secrets du ministère de la Justice, étaient liés à ceux de la... Défense nationale!

Les justiciables s'attendaient certes, à une justice forte, inébranlable, au bras long, pour ce qui est des malfaiteurs qui la fuient, mais pas aussi méfiante, cachotière et tournant le dos à l'information du public, lorsque la nécessité l'exige.

Effectivement, il n'y a rien à cacher, surtout pour ce qui est du reste de la bande qui a ruiné le pays, mais tout de même...

Nous avons longtemps suivi la justice à la double casquette, au moment où elle décidait de casser un magistrat, qui ne voulait pas plier l'échine, alors que ce même magistrat, venait de bénéficier d'un acquittement en règle.

Et cet acquittement, l'avait été devant l'honorable conseil de discipline, issu de l'honorable Conseil supérieur de la magistrature, étant devancé par l'acquittement, de ce même magistrat, devant le tribunal criminel. Remarquons au passage, que ce que nous racontons, relève, heureusement du passé. Et un passé si dég... et repoussant, que nous préférons en reparler pour que cela n'arrive plus aux vaillants magistrats, fils de familles, formés et assermentés pour chasser l'autre, le vrai malfaiteur, celui qui empêche la société, de vivre dans un très bon environnement sain, où même les saints s'y retrouvent!

Une heureuse pensée pour les magistrats opprimés, ceux qui ont servi de «chair à canon» aux vrais voleurs de l'époque, qui vivent aujourd'hui loin des soucis, que ceux qui n'ont pu échapper au coup de filet de 2019...