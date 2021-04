La semaine passée, a eu lieu le renouvellement du Conseil de l'ordre de Blida, cet immense bâtonnat qui couvre outre, la cour de Blida, celles de Chlef, de Aïn Defla et de Tipasa. Le matin des opérations de vote, au milieu d'un indescriptible brouhaha, le candidat le plus en vue, qui pouvait détrôner le bâtonnier sortant, restait le sympathique avocat de Douèra, Me Abdallah Hamoud, qui a dit en cette heureuse occasion, «sa confiance en des collègues sensibilisés sur les problèmes que connaît actuellement le secteur de la justice, véritable pilier de tout redressement national, et surtout très décidés, à tout entreprendre en vue d'apporter leur touche personnelle! Ce sera aussi et surtout l'occasion rêvée pour le nouveau bâtonnier de perpétuer la grandiose oeuvre de feu le bâtonnier Yahia Bouamama», même si le bâtonnier sortant, Me Abdelaziz Medjdouba l'a été et tenté d'aller jusqu'au bout! Les jeunes ont voulu le changement pour que l'entreprise ne soit pas une vaine tentative! L'ambiance festive qui a régné, l'avait été par l'absence quasi-totale d'incidents majeurs qui pouvaient mettre en doute l'intégrité des élections! Le dépouillement s'est très bien déroulé grâce aux jeunes «robes noires» montantes qui ont tout mis en place pour la saine crédibilité de ce scrutin dont les résultats ont donné une liste chapeautée par un jeune bâtonnier fidèle aux idéaux du défunt bâtonnier! Pour une meilleure et rapide compréhension de la stratégie de feu Yahia Bouamama, disons simplement que le seul travail quotidien des avocats, pouvait venir à bout des barrières placées par l'autre partie de la magistrature. Du côté de la salle d'audience n°3, bavardant avec Me Azzedine Gasmi, Me Hocine Haoua et Me Sidoumou, Me Nabil Benouaret, Me Brahimi Jr d'El Khémis-Miliana, Me Amine Morsli de Boufarik, nous avoua ressentir un vif pincement au coeur en ces moments historiques, rien que de penser aux confrères disparus. «Je citerai feu mon papa, Me Hadj Rachid Morsli, le défunt bâtonnier Yahia Bouamama, Me Fodil Benaki, Me Chabbi Benouaret, Me Djillali Hamani, Me Hamouche, Me Med Melzi, Me Chérif Dahmani, et d'autres encore qui ont marqué, chacun à sa manière, les élections passées, qui ont constitué, sans aucun doute, l'atmosphère de fête et de fraternité qui avaient toujours prévalu!» À la fin des opérations de dépouillement, l'enfant - chéri du défunt bâtonnier Yahia Bouamama, tête de liste, l'élégant avocat Me Abdallah Hamoud l'emporta haut la main, car d'adversaires en acier, point il n'en eut! Voici, pour avoir une idée du futur Conseil de l'ordre, quelques têtes connues des défenseurs des«31» membres du nouveau bâtonnat: le bâtonnier Abdallah Hamoud, l'ex-bâtonnier Abdelaziz Medjdouba qui lutta jusqu'au bout pour le poste de bâtonnier, en vain, Me Amine Ould feu Hadj Rachid Morsli, Me Med Brahimi Jr, le fils chéri de l'ancien bâtonnier Abdelkader Brahimi, Me Antar, Me Nabil Benchabi Benouaret, Me Hocine Haoua, Me Sidoumou, et autres, Me Djamel Boulefrad...

Le nouveau bureau de Blida se réunira cette semaine pour une rapide reprise des travaux en vue d'aller vers un avenir meilleur des robes noires de la région de Blida!