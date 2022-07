Les vacances sont là, depuis un bon bout de temps, depuis que les sections et chambres civiles ont baissé le rideau, pour permettre aux magistrats de profiter ainsi que leurs familles, du soleil assommant, sous un ciel assurément plus bleu que bleu, et un sable brûlant, mais bienfaisant, reposant à souhait, pourvu que les estivants sachent se mettre sous les «abris du bonheur» attendus par les enfants, surtout. Jeudi, donc, nous avons rencontré, avec énormément de plaisir, au tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger), Me Rachid Sadjaà, venu pour une affaire à renvoyer. Fayçal Benabdelmalek, qui est passé en coup de vent, à la salle d'audience, à la recherche de son client qui se devait d'être présent au procès! À onze heures, du côté du tribunal de Sidi M'hamed-Alger, Me M'hamed Yahia-Messaoud, était en longue conversation, avec Me Hakim Bakhiti, Me Merah, Me Fatima Ladoul, Me Moenès Lakhdari et Me Rachid Setti, Me Sid Ahmed, Me Amine Boulanouar, d'Oran, Med Khellafi, l'ex- célèbre procureur général-adjoint au parquet général près la cour de Tipaza, qui a trimé à travers plusieurs cours de justice du pays, notamment à Tizi Ouzou et Relizane. Il était surtout connu au tribunal de Bir Mourad Raï s(cour d'Alger) où il s'était illustré, en s'imposant avec son magnifique sobriquet de «Coq des lieux» que présidait l'imposante Yasmina Ait Hamlet, cette magnifique présidente du tribunal, en retraite méritée, après avoir donné le meilleur de ses plus belles années de sa vie à la chancellerie! Un vibrant hommage appuyé, est lancé en direction du duo de magistrats, les mieux qualifiés, de leurs générations! Alors qu'Ait Hamlet se repose au soleil, Me Med Khellafi, lui, a gardé sa robe noire, non plus pour continuer les poursuites contre les malfaiteurs, mais, plutôt, pour les défendre, avec acharnement.

Un acharnement né de la longue expérience acquise durant les trente deux ans de parquet! Chapeau, Me, bonne continuation avec les «robes noires», pas des poursuivants, mais celles des défenseurs!