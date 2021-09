Le mouvement des chefs de cour opéré récemment par la chancellerie, a été potable, simple et encourageant pour Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice, garde des Sceaux selon les échos recueillis dans le milieu des magistrats, généralement fébriles à tout changement! C'est bien, car le changement effectué du temps de Belgacem Zeghmati, le précédent ministre, avait soulevé des tonnes de poussière, de correspondances, de protestations, d'interventions (eh, oui!) de ruades d'étalons en furie, des larmes aussi et des appels au secours, etc. Mais voilà qu' Abderrachid Tabi jouit de la période de grâce que n'a jamais eu son ami et prédécesseur Zeghmati. De toutes les façons, le ministre sait à quoi s'en tenir, pour peu que ses plus proches collaborateurs ne tombent pas dans les travers qui déstabilisent ou dévient les responsables de leurs missions!