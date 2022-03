Salah est en train de connaître les dessous de la justice qu'il ne connaissait qu'a travers la presse. Salah.T. A. est un homme d'affaires honnête, jovial, bon vivant et entreprenant, selon tous ceux avec qui il a traite de près ou de loin, des affaires qu'il prend soin à ce qu'elles soient les plus propres possibles. Il a peut-etre bien un seul defaut qui est d'engager des gens à collaborer avec lui sans prendre les devants en fouillant par exemple dans leur passe.Le dernier recrutement en date, remonte à juillet 2017. Pourtant, au bled, son attention fut attirée sur les agissements peu «rassurants» de la derniere recrue qui, pourtant, montre des signes evidents d' un employe calme, reflechi et surtout efficace. c' est pourquoi la confiance est sans limite et, nous pouvons l'écrire, aveugle! Rien ne lui est refusé! Youssef est un gentil homme, à qui on ne dit jamais non! Un beau matin, Youssef fait part à son patron de chercher un truc pour la boîte qui va avoir l'occasion de s'enrichir sans recourir à la fraude, et Salah aime ce genre d'entreprises! Seulement, voila: une telle mission demande des moyens et pour celle-là, il faut un bon moyen de deplacement! Il emprunte donc, le vehicule de l'entreprise à son employe pour la journee. or, ne voila -t-il pas que l'imprevu tape des deux mains a la porte de la societe. Salah ne comprend pas pourquoi sa voiture est retenue par la justice. que s'est-il passé entre- temps, pour que l'auto soit en fourriere depuis maintenant de tres longs mois? D' après ce qu'il a toujours su on ne bloque une auto que lorsqu' il y a derriere un grave délit ou un crime! Or, la nouvelle parvint a SalahT.A. comme un coup de massue!Le gus à qui il donne la voiture de la societe, vient d'etre accusé de tentative de meurtre! Salah prend la chose du bon côte et dit faire confiance a la justice! Voila où en est arrivee l'histoire du prêt de sa voiture à son aide, à l'homme de confiance que des histoires de famille ont transformé en une affaire criminelle qui, une fois terminée, laissera apparaitre si Salah récupérera ou non, son carrosse!