Après deux ans de privation pour cause de pandémie de Covid-19, l'animation artistique nocturne fait son retour aux quatre coins de la ville de Béjaïa. Proposant des concerts, des spectacles, des pièces de théâtre et diverses animations culturelles, les soirées ramadhanesques se sont invitées ces deniers jours un peu partout au niveau de la wilaya de Béjaïa. Une occasion pour le public local de se divertir après l'iftar. «Le mois de Ramadhan est incontestablement le mois le plus riche de l'année en matière d'animation culturelle. C'est une sorte de rituel, chez nous. À l'issue de la prière des Tarawih, les structures de spectacle s'animent et se remplissent. Après l'iftar, les soirées sont animées et festives», nous confie Dalila, une Béjaouie férue de tout ce qui'est spectacle. Privée du théâtre régional (TRB), l'animation nocturne reste centrée à la Maison de la culture Taos Amrouche de la ville de Béjaïa. Makhlouf Khoukhi, installé dans ses fonctions depuis plus de quatre ans, se réjouit de revoir le public bédjaoui après deux années d'absence. Dans son bureau, il nous détaille tout ce qu'il avait entrepris pour redonner naissance à cette structure. Outre l'aménagement du hall central avec un décor des plus attractifs, notre interlocuteur nous montre avec fierté la scène aménagée au sein du hall même. «J'ai démarré l'animation avec les produits artistiques de la Maison de la culture et ce en collaboration avec le mouvement associatif qui nous a prêté main forte dans cette période de retour», a-t-il souligné lors de l'un de nos passages sur les lieux. Durant ce mois de Ramadhan, c'est toute la ville de Béjaïa qui est «illuminée» chaque soir après la rupture du jeûne. C'est ainsi que la place de Sidi Soufi,qui constitue une halte historigue,religieuse et culturelle, abrite comme de coutume, chaque soir, des concerts de chants et musique chaâbis animés par des troupes de toute la région de Béjaïa. L'hôtel Atlantis n' pas raté l'occasion d'inviter de grandes vedettes comme Ait Menguellet et Yasmina animer des soirées artistiques au niveau de ses structures hôtelières. Un autre programme a été établi par d'autres organismes mettant en avant des artistes venus des quatre coins de la Kabylie. L'animation culturelle et artistique a connu en ce mois de Ramadhan une dynamique à travers la wilaya de Béjaïa. De riches programmes nocturnes ont été concoctés un peu partout et le public a parfaitement répondu en sortant chaque soir nombreux. Juste après le f'tour, des foyers entiers, des groupes de jeunes, filles et garçons, quittent simultanément le cocon familial pour aller se rafraîchir et se divertir dehors.Aussi, les rues et boulevards ne désemplissent pas. Entre deux achats, on tombe toujours sur une animation de rue qui libère un tant soit peu de la pression des dépenses pour les préparatifs de l'Aïd El Fitr. Bien que tardivement, l'animation nocturne a bel et bien repris plus intensément au courant de la dernière décade du mois sacré.