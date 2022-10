Il n'est rien d'étonnant lorsque les services vétérinaires font état de saisies d'importantes quantités de la viande avariée impropre à la consommation.

Outre la commercialisation en grandes quantités de cette chair, la viande de baudet clôture la liste des méfaits d'un marché en total dérèglement, proposant des produits interdits à la commercialisation. C'est le cas relevé en flagrant délit à Haï Sabah tout près de l'Usto, dans la partie est de la ville d'Oran.

Les services policiers de la sûreté de l'Usto, en collaboration avec les services du commerce et les services vétérinaires, ont déjoué une tentative d'inondation du marché local par une grande quantité de viande...de baudet. Dans leur opération, lesdits services ont saisi plus de 4 quintaux de viande de volaille impropre et 52 kg de viande d'âne. Plus grave, cette même chair a été maquillée par l'embaumant de sorte à résister aux aléas de la nature. Cet embaumement, est très souvent utilisé dans les morgues dans le cadre de la conservation des cadavres. Outre la viande d'âne qui vient de faite l'objet de la saisie, les mêmes services ont également saisi une bonne quantité de boyau avarié et plus de 17 kg de ce produit conservateur. La même opération a été bouclée par l'arrestation de 5 personnes âgées entre 19 et 26 ans.

Les mis en cause sont poursuivis pour des faits liés à l' association de malfaiteurs, tricherie dans l'activité commerciale qu'ils exerçaient, exposition de la vie d'autrui au danger en leur proposant des produits hautement dangereux, atteinte à la santé publique, utilisation des produits chimiques hautement toxiques, violation du Code commercial en commerçant des produits interdits à la vente. Pour rappel, au début de l'année en cours, les services de la Gendarmerie nationale ont saisi plus de 3 quintaux de viandes rouges et blanches et d'abats avariés, au niveau du marché populaire de quartier de Daya, ex- Petit Lac. Environ 3056 kg de viande blanche et rouge et de boyau impropres à la consommation humaine ont été saisis.

Le procureur près le tribunal d'El Othmania (ex-Maraval) a ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'affaire pendante et remis la viande saisie au jardin des animaux d'Oran, avec destruction d'une bonne partie de cette chair avérée impropre à la consommation. «L'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), en collaboration avec la brigade de l'environnement et de l'urbanisme relevant de la sûreté de wilaya d'Oran, ont saisi plus de 3 quintaux de viandes rouges impropres à la consommation humaine», indique cette association dans un communiqué.

Elle a ajouté que «cette découverte a été relevée au niveau de certaines boucheries», soulignant avoir également relevé «des odeurs nauséabondes dégagées à l'intérieur de ces commerces utilisant l'eau de javel et autres produits comme du nitrite de sodium utilisé dans la conservation des cadavres et du colorant dissimulant les mauvaises odeurs des viandes impropres à la consommation..