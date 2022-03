À l'aune du Ramadhan, la sûreté de wilaya d'Oran a élaboré plusieurs programmes visant la lutte contre le trafic de drogue, la sécurisation des citoyens et leurs biens. Un plan mis en parallèle à la lutte contre la criminalité, le port d'armes, la traque des gangs de quartiers, en plus d'une autre campagne axée sur la sécurité routière et le contrôle des commerces. La cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de la wilaya d'Oran fait état «d'une opération coup de poing menée par les services de policie, ayant abouti à l'arrestation de deux individus, âgés de 25 et 28 ans, faisant l'objet de recherches lancées à leur encontre». Cette opération a été sanctionnée par la saisie d'une quantité de kif, d'armes blanches et une somme d'argent constituée des revenus dudit trafic, ajoute la même source. Auparavant, les services policiers de la sûreté urbaine de Bouamama avaient mis fin aux agissements d'un individu arrêté en flagrant délit de possession de drogue, précisément des comprimés psychotropes. Sur place, les policiers ont saisi plus de 500 comprimés neuroleptiques de marque Prégabaline (Lyrica) 300 mg et des armes blanches. Dans une autre opération lancée dans la commune de Bir El Djir, à l'est d'Oran, les services de police ont démantelé un réseau de trafic de comprimés psychotropes constitué de cinq individus, âgés entre 24 et 32 ans. Les cinq mis en cause ont été présentés devant le parquet dès le parachèvement des formalités policières. Entre temps, les services de la sûreté de wilaya, par le truchement de la sûreté de daira de Oued Tlélat, ont neutralisé un gang composé de cinq individus faisant l'objet des recherches lancées à leur encontre pour des chefs d'inculpations liés à la criminalité et au trouble à l'ordre public. Cette offensive a été couronnée par la saisie d'un lot d'armes blanches, d'antennes paraboliques utilisées comme boucliers et un fusil harpon. D'autre part, plusieurs autres policiers ont été mobilisés dans le cadre d'une autre opération axée essentiellement sur la sécurisation routière. Cette campagne entre dans le cadre du programme «spécial» élaboré pour le mois de Ramadhan. La destination prise cette fois ci, est la commune de Bethioua, à l'extrême est de la wilaya d'Oran. Les policiers ont tenu à rencontrer les chauffeurs et les conducteurs, en vue de les inviter à plus de prudence et de vigilance durant le mois sacré. Cette campagne comprend également la nécessité de se soumettre à la réglementation. Les policiers affectés à cette tâche invitent les chauffeurs à éviter, outre l'excès de vitesse, les stationnements interdits et anarchiques ou encore les stationnements gênants encombrant, la circulation.