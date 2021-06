La traque lancée contre le trafic de drogue se poursuit de plus belle. La dernière opération, menée par les policiers de la sûreté de la wilaya d'Oran, a abouti à la saisie d'une quantité de 2 quintaux de kif traité et au démantèlement d'un réseau spécialisé dans ce trafic, composé de quatre individus. Les mis en cause font l'objet d'enquêtes, en attendant leur présentation devant le parquet. Au début du mois en cours, les services de la police d'Oran ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic international de stupéfiants, saisi près de 3 quintaux de kif traité et un kilogramme de drogue dure (cocaïne) et arrêté trois individus. Cette opération a été réalisée par la brigade de recherche et d'intervention du service de wilaya de la police judiciaire, suite à l'exploitation d'informations faisant état d'une personne active dans le trafic de stupéfiants au sein d'une bande criminelle organisée. La surveillance des activités du suspect et la perquisition de son domicile, à l'est d'Oran, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal d'Oran, ont permis aux policiers la découverte et la saisie de 10 kg de drogue. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont réussi à arrêter le fournisseur principal et la perquisition de son domicile a permis de découvrir une quantité de 285 kg de kif traité et un kilo de cocaïne, en plus de quatre véhicules, une moto et une somme de 110 000 DA issue des revenus du trafic. Un complice a été également arrêté et une procédure judiciaire a été engagée contre les trois individus.