D'où la pression exercée, hier, sur les autorités de la wilaya à travers un gigantesque rassemblement, oeuvre des demandeurs de logements tous types confondus et des commerçants du marché hebdomadaire l'Edimco. Hier, la ville de Béjaïa était bloquée. La circulation était difficile. La manifestation organisée par les demandeurs de logements, tous types confondus, avait drainé beaucoup de monde au point de fermer une des deux voies de l'axe central qui traverse la ville de Béjaïa.

Rassemblés devant le siège de la wilaya, des souscripteurs de plusieurs communes sont venus réclamer l'affichage de la liste des bénéficiaires et l'accélération dans la réalisation des différents programmes inscrits au profit de la région. Beaucoup de logements sociaux sont, en effet, fin prêts pour être attribués. La temporisation des commissions d'attribution a fait monter la colère chez les demandeurs qui s'interrogent sur le pourquoi de cette manière de faire. «Je me suis inscrit comme demandeur, depuis plus de 20 ans, j'ai reçu la commission d'enquête à plusieurs reprises, mais, à ce jour, je ne connais pas encore le sort de ma demande.», s'indigne un des protestataires.

À titre d'exemple, dans la commune de Béjaïa, plusieurs logements sociaux sont restés sans attribution dans plusieurs cités à travers les différents quartiers de la ville de Yemma Gouraya. Chose que les élus de l'opposition de l'APC de Béjaïa ont maintes fois dénoncée. Il en est de même pour le mutisme et le laxisme du premier responsable de la wilaya, face à la détresse de quelques familles victimes du dernier séisme, dont certaines sont dans des bâtisses désaffectées depuis 2012. Est-il normal que des logements restent fermés alors que des familles vivent dans la précarité la plus totale?, s'est interrogé un élu de l'APC de Béjaïa. Le rassemblement d'hier n'est pas unique en son genre. D'autres ont eu lieu pour les mêmes causes. Des associations de quartiers et des élus locaux ont réclamé un audit du parc logements à Béjaïa, un parc logements qui doit être assaini.

Une demande expresse a été adressée, dans ce sens, au nouveau wali, qui doit impérativement agir pour faire baisser cette tension. Sa nomination relance l'espoir du règlement de tous les problèmes qui se posent avec acuité à Béjaïa.

Au gigantesque rassemblement d'hier, devant le siège de la wilaya, il y avait les commerçants du marché hebdomadaire de l'Edimco. Eux-aussi sont venus se plaindre de leur situation et réclamer la réouverture de ce site. Partout, les marchés hebdomadaires ont repris

l'activité sauf celui de Béjaïa, qui demeure fermé au détriment des petits commerçants qui n'ont d'autres revenus que leurs activités sur place.

L'autre manifestation du genre, a eu lieu sur la route nationale 09 qui relie la wilaya de Béjaïa à celle de Sétif. Les villageois de Saâdoun réclament un cadre de vie meilleur.

Toutes ces manifestations n'ont qu'un seul but, celui de crier haut et fort l'urgence d'agir dans la prise en charge des besoins élémentaires des citoyens dans une conjoncture sociale qui nécessite l'action avec discernement pour éviter, notamment pour le cas des attributions de logements, d'autres colères.

C'est toute la problématique à laquelle le nouveau locataire du siège de la wilaya doit faire face avec doigté, car les problèmes posés par l'affichage des listes sont encore pires que ceux des attributions elles-mêmes. C'est là, l'autre front auquel le nouveau wali doit faire face.