Fini les problèmes liés aux calculs rénaux. Le département d'urologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire met au point des techniques chirurgicales avancées, entrant dans le cadre du traitement de diverses maladies urologiques telles que le cancer du rein, la maladie de la vessie, l'urètre, le cancer de la prostate, les calculs rénaux et d'autres maladies. Il s'agit du seul service, ouvert au niveau national, qui traite le problème des calculs rénaux chez les enfants. Cette haute technique, dotée d'une haute technologie, repose sur l'utilisation des jumelles solides de dernière innovation, flexibles. Elles fonctionnent en toute sécurité dans le système urinaire pour obtenir des calculs rénaux et enlever les cailloux, quel que soit son emplacement en brisant les pierres qui ont plus de deux cm d'épaisseur, utilisant les derniers appareils laser. Dans son bilan, qu'elle vient de dresser, l'équipe chirurgicale a réussi à décomposer les calculs rénaux de 64 enfants âgés de trois à 18 ans, depuis la première utilisation de cette technique, dont l'avantage est de réduire la douleur post-opératoire et la durée de séjour du patient à l'hôpital (48 heures au plus tard), afin que ces enfants puissent reprendre, en si peu de temps, et habituellement leurs activités le plus normalement du monde, sans aucune complication et encore moins de douleur. L'utilisation de lasers pour éradiquer les pierres ne provoque pas le déplacement de parties de pierres à des endroits difficiles d'accès. Ce laser peut être utilisé pour décomposer les calculs rénaux, de toutes sortes et tailles, l'urètre, la vessie et les voies urinaires. Le département d'urologie de l'Etablissement hospitalo-universitaire constitue un centre de référence en chirurgie rénale adulte et la seule institution nationale qui utilise cette technique chez les enfants, en fournissant les derniers dispositifs diagnostiques et thérapeutiques, prenant en compte les dernières technologies en chirurgie urologique, en plus de la mobilisation de médecins hautement expérimentés et compétents dans ce domaine très sensible, la chirurgie néphrologique. Au cours du premier trimestre, le service d'urologie a effectué plus de 269 interventions chirurgicales et plus de 3028 examens médicaux. Au cours de la même période, plus de 353 cas ont été enregistrés. Outre les soins de haut niveau qu'il prodigue, l'EHU d'Oran poursuit sa politique de formation de haute spécialité, comme la chirurgie. Dans sa dernière innovation, il a formé plusieurs chirurgiens de différents établissements de santé de l'ouest du pays, ces derniers ont obtenu le premier diplôme national dans la spécialité de la chirurgie laparoscopique. Ces diplômes ont été décernés, suite à un examen final ayant sanctionné quatre sessions de formation de sur-spécialisation dans la chirurgie laparoscopique avancée, a-t-on indiqué, notant que ces diplômes seront officialisés par la Faculté de médecine sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur. Depuis quelques années, plus de 80% des interventions chirurgicales au niveau de l'EHU d'Oran sont effectuées par laparoscopie. Le principe de cette technique hautement technologique est de réaliser la même intervention qu'une chirurgie ordinaire, mais par de petites cicatrices. Il s'agit donc d'une technique dite mini-invasive. Ces petites incisions permettent le passage de fins instruments chirurgicaux ainsi qu'une caméra reliée à un système optique extérieur qui permet au chirurgien de suivre son intervention sur un écran. Cette technique chirurgicale assure à la fois une meilleure visibilité au chirurgien et plus de confort et moins de douleur au malade. Sur le plan esthétique, le patient s'en sort avec trois petites cicatrices qui disparaîtront avec le temps.