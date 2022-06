Le projet de raccordement de la municipalité d'Aïn El Türck à la station d'approvisionnement supplémentaire en eau potable à partir de la station de Tafna connaît un taux d'avancement appréciable à telle enseigne que l'on mise sur sa réception cet été. C'est ce qu'a indiqué le directeur de l'hydraulique, Moussa Lebgaâ, expliquant que «le projet sera livré cet été».

«Le chantier a été rigoureusement suivi, compte tenu de la fluctuation que connaît la wilaya en matière de la distribution d'eau potable, d'où la question qui a été posée de nouveau et la programmation en urgence de la réalisation de ce projet. Ce dernier consiste en le raccordement des canalisations de la wilaya d'Oran au canal de Tafna à partir de l'adduction de bouteilles», a-t-on ajouté. Ce projet vient en appoint étant donné que la Société des eaux d'Oran, la Seor, mise en gros sur le programme quotidien d'alimentation à hauteur de 100% en eau potable de l'ensemble des localités de la wilaya d'Oran».

En attendant, le taux actuel de couverture d'alimentation et de couverture des besoins des habitants d'Oran est de 70%, fonctionnant selon un plan de distribution quotidienne d'une plage horaire de 16 a 18h».

Les sources d'approvisionnement ne manquent pas. La wilaya d'Oran est alimentée, en eaux superficielles à partir de deux zones, Mostaganem et Relizane, et à l'ouest à partir du barrage de Bougherara et de Sekkak, dans la wilaya de Tlemcen.

Le cratère de Siwa dispose également pas moins d'une quantité de 6 millions de m3. Il alimente la wilaya d'Oran à hauteur de 10 000 m3/jour alors que les barrages de Kerrada et du Chélif du couloir géant Mostaganem-Arzew-Oran sont d'une capacité de 80 millions de m3, alimentant la wilaya d'Oran à hauteur de 150 000 m3/j.

La station de dessalement d'El Mactaâ, quant à elle, produit quotidiennement 300 000 m3/j dont 200 000 m3/ alimentant la wilaya d'Oran. La station Kahrama, à Arzew, produit quotidiennement pas moins de 86 000m3 dont 55 000 sont destinés à l'AEP d'Oran.

La production de la station de Chatt El Hilal, à Aïn Témouchent, tourne entre 150 000 et 200 00 m3 dont 50% sont destinés à Oran, en plus des eaux de dessalement produites localement, très précisément par les trois stations monobloc de la corniche d'Oran, estimées à 2 000 m3/jour, les forages et des puits produisant environ 22 000 m3/jour.