La direction de la distribution près la Sonelgaz d'Oran vient de lancer une vaste campagne du recouvrement de ses créances qui ont connu, ces derniers mois, une hausse significative. Aux derniers bilans, les créances détenuess auprès des consommateurs de deux communes d'Oran-Ville et de Bir El Djir, sont estimées à plus de 911 millions de dinars. «Dans le cadre du processus de sensibilisation, les agents de Sonelgaz s'efforcent d'obliger les clients à payer les factures accumulées qui ont causé des problèmes financiers à l'entreprise», a-t-on indiqué, ajoutant que «cette problématique se répercute sur la chaîne d'activités de la Sonelgaz» qui peine à concrétiser ses programmes et ses projets. Aussi, la direction de la distribution près la Sonelgaz a lancé une campagne de recouvrement de dettes pour assurer le service public et éviter d'accumuler des factures d'énergie. Pour ce faire, elle a invité ses clients à se rapprocher des bureaux de l'entreprise pour régulariser leur situation afin d'éviter les procédures liées à la coupure de l'alimentation en énergie. Selon le communiqué de l'entreprise, les consommateurs peuvent également régler leurs factures à travers la plate-forme électronique mise en place. Dans un communiqué précédent, la Sonelgaz a fait part «de sa «politique qu'elle a entérinée en vue du recouvrement de ses dettes à travers l'ensemble des districts et des quartiers de 24 communes». Dans ce chapitre, l'entreprise a souligné avoir mis- en place «d'importantes facilitations et autres privilèges au bénéfice des clients et abonnés concernés». Les créances ont atteint les seuils intolérables à telle enseigne que la facture globale arrêtée le mois d'août dernier est estimée à 620 millions de dinars (62 milliards de centimes), dont au moins 250 millions de dinars constituent les dettes des consommateurs privés contre 130 millions de dinars pour les ménages. Cet état de faits ne remonte pas à hier. Il s'agit du cumul des factures entassées depuis le gel du paiement de la consommation décidé dans le cadre des facilitations accordées lors de la crise sanitaire. La même entreprise fait l'objet d'«attaques» visées par les larrons spécialisés dans la commercialisation du cuivre sachant que cette activité est interdite, en plus des branchements illicites. Dans leur rapport, les agents contrôleurs de l'entreprise ont relevé près de 2 000 cas de vols d'électricité. Ils ont également relevé plusieurs dizaines de cas de modifications opérés par les consommateurs au niveau des compteurs. Dans ce chapitre bien précis, la totalité des branchements illégaux ont été relevés dans les deux municipalités phares d'Oran, à savoir le chef-lieu de la wilaya et la municipalité de Bir El Djir. Pour répondre à la hauteur de l'événement, l'entreprise de distribution a lancé des poursuites judiciaires à l'encontre de prés de 500 familles. Ces dernières sont poursuivies pour le fait lié aux dépassements commis à l'encontre d'un bien public, une entreprise publique à caractère commercial.