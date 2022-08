Alors que la canicule se poursuit dans plusieurs wilayas du pays, le groupe Sonelgaz prévoit une forte consommation d'énergie, en raison de la forte utilisation des climatiseurs. Sonelgaz a réaffirmé sa disponibilité quant à mobiliser et déployer toutes ses équipes afin d'assurer l'alimentation des ménages et autres en électricité, appelant les citoyens à «respecter des procédures particulières afin de réduire la consommation d'électricité, notamment pendant les heures de pic». Fin juillet dernier, la Sonelgaz a enregistré un record sans précédent en termes de consommation d'électricité, atteignant plus de

16 000 mégawatts. Le porte-parole du groupe Sonelgaz, Khelil Hedna, a affirmé que «la Sonelgaz a enregistré une consommation à la fois record et historique, estimée à 16 666 000 mégawatts à la fin du mois de juillet dernier», soulignant qu'«en dépit de la forte demande, nous n'avons enregistré aucune coupure de courant ni accident encore moins de perturbations». «Cela est dû au contrôle et à la maîtrise des charges par l'opérateur du système», a-t-il expliqué.