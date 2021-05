Il ne reste plus que 80 kilomètres à bitumer, avant la réception totale du mégaprojet de l'autoroute Est-Ouest. Ce dernier tronçon, qui s'étend tout au long de l'échangeur de Dréan et la frontière algéro-tunisienne sera prochainement réceptionné. C'est ce qui ressort des dernières déclarations du ministre des Travaux publics et des Transports, Kamal Nasri. Il intervenait, à Alger, à l'occasion du lancement des travaux de réalisation de deux voies express pour désengorger le trafic routier dans la capitale. Le ministre a, dans son allocution, assuré que ces deux projets, en sus d'autres projets, prévus dans le cadre dudit plan, permettront de désengorger «graduellement» la capitale. En raison d'un trafic routier de plus en plus dense et un parc automobile qui va crescendo, ces deux projets, dont le coût est estimé à 9 milliards de DA, s'inscrivent dans le cadre du plan de désengorgement du trafic routier dans la wilaya d'Alger, qui comprend 17 projets. Le premier concerne une voie express de 10 km. Elle relie le complexe sportif du

5 juillet à Khraïcia, en évitant le passage par trois grandes villes: El Achour, Draria et Baba Hassen. Ce projet dont la durée de réalisation est de 24 mois facilitera l'accès et la sortie de la capitale et permettra de désengorger le trafic routier, a indiqué le directeur des travaux publics de la wilaya d'Alger, Abderrahmane Rahmani. Le deuxième concerne une autoroute menant vers la gare multimodale de Bir Mourad Rais, lequelle permettra de «fluidifier davantage» le trafic routier, notamment au niveau de l'intersection près de la gare. Ce projet facilitera également le trafic routier entre Dar El Beïda, Ben Aknoun et Zéralda ainsi qu'au niveau de la Route nationale 1 reliant Alger et Blida. Cette route sera accompagnée de la réalisation de deux trémies menant directement vers la gare routière. Abderrahmane Rahmani a également fait savoir que certains projets inscrits dans le cadre du plan de désengorgement d'Alger font face à plusieurs obstacles, notamment l'expropriation et le transfert des VRD (voirie et réseaux divers). Mais ce n'est pas demain la veille que sera mis un terme à l'étouffement auquel fait face Alger. La raison? Le délai de réalisation de l'autoroute qui va relier Khraïcia et le complexe du 5 Juillet a été fixé à 24 mois. Reste à savoir si ce délai va être respecté, ou si l'on va encore assister à d'éternels retards préjudiciables? La problématique des retards a été d'ailleurs abordée par le ministre du secteur. Il a indiqué que la réception du dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest, dont la réalisation a été confiée à la société chinoise Citic, a connu un retard, en raison de la résiliation du contrat signé avec le groupe japonais «Kojal» et les retombées de la crise sanitaire due à la propagation de la Covid-19 sur la cadence des travaux.