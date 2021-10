Les éléments du groupe régional de la Gendarmerie nationale à Béjaïa ont réussi à mettre fin aux agissements d'un gang spécialisé dans le trafic de drogue. Trois individus ont été arrêtés. Ces trois personnes avaient en leur possession 110 comprimés hallucinogènes et une quantité de kif traité, ainsi qu'une somme d'argent, provenant du commerce illégal de ces produits prohibés. Ces trois mem-

bres du gang agissaient au niveau des communes de Béjaïa et de Tichy. Un dossier judiciaire a été constitué à leur encontre pour leur présentation devant les autorités judiciaires compétentes.

Récemment, un camion venant de la ville d'Aokas, en direction de la ville de Béjaïa, a été intercepté par les gendarmes, après la fermeture de tous les accès que le camion pouvait emprunter, pour être arrêté avec à son bord deux individus et une marchandise de 11 124 unités de boissons alcoolisées locales et étrangères de divers types et tailles.

Ce sont les deux dernières affaires traitées par les services de la Gendarmerie nationale. Elles s'ajoutent à de nombreuses autres affaires liées aux agressions, dilapidation du foncier public avec saisie de matériel. Une activité intense qui démontre si besoin est la dégradation de la situation sécuritaire dans la région de Béjaïa. L'insécurité prend de l'ampleur, en dépit d'une forte présence des services de sécurité, aussi bien sur les grands axes routiers qu'au niveau des principaux carrefours des centres urbains. Après les affaires liées aux enlèvements de personnes, souvent élucidées, tardivement, ce sont les cambriolages et les vols qui se multiplient, ces derniers temps. Aussi bien en ville que dans les campagnes, les domiciles, les commerces et les biens des citoyens sont régulièrement ciblés par des voleurs, dont le professionnalisme ne laisse pas beaucoup de solutions aux enquêteurs.

Il y a trois jours, un bar situé du côté de la gare ferroviaire, a été cambriolé de nuit. Le voleur, cagoulé, qui, apparemment connaît bien les lieux, s'est introduit dans l'établissement, pour y rester presque trois heures. Le lendemain, une rumeur a circulé sur un assassinat, non loin de là. Renseignement pris, il s'est avéré être le suicide d'un jeune homme d'environ 45 ans.

Un peu partout dans les quartiers de la ville, des maisons, des appartements et des commerces ont reçu la visite de cambrioleurs, qui s'emparent de tout ce qui tombe entre leurs mains. Il ne se passe pas un jour sans qu'une information liée au vol et aux agressions ne soit rapportée sur les réseaux sociaux. Des informations et des alertes font état de vols de motos, de voiture de camions.

Dans les montagnes, c'est le bétail qui est ciblé. Dans la commune de Tinebdar, une alerte a été donnée sur une recrudescence de vols de boeufs, vaches et veaux, sur fond d'appel aux villageois de s'organiser pour une surveillance permanente des écuries et autres étables, qui ont échappé aux flammes ravageuses du mois d'août dernier.

Les bandits sévissent depuis quelques mois, en dépit de la vigilance des services de sécurité. Vols, agressions, attaques à main armée, faux barrages, prostitution et vente illégale de boissons alcoolisées, tels sont les fléaux qui touchent de plein fouet la société.