Les laboratoires pharmaceutiques Roche ont dispensé, hier, à Alger, la quatrième session du programme «Roche media Training Series», une formation destinée à des journalistes sélectionnés qui couvrent les événements médicaux et pharmaceutiques, nationaux en particulier. Le thème choisi en ce 4ème RDV de formation et d'initiation au vocabulaire du domaine médical, en particulier «la sclérose en plaques-SEP» a été présenté par le professeur Lamia Ali-Pacha, chef de neurologie au CHU Mustapha Pacha, Ce choix n'est pas fortuit. En effet, il coïncide avec la célébration de la Journée mondiale célébrée officiellement le 30 mai de chaque année, mais nombre de journées, conférences, rencontres et autres symposiums se déroulent tout le long de ce mois autour de ce thème. Aussi, c'est toute une communauté, internationale, qui se réunit «autour de cette journée», afin de partager des récits, sensibiliser le public et mener une campagne pour et aux côtés des personnes malades. Lancée en 2009, cette journée est consacrée à une maladie très invalidante avec un impact lourd dans la vie. Hélas, la SEP est encore méconnue du grand public tant algérien que de par le monde. Traditionnellement célébrée le dernier mercredi du mois de mai, cette journée de «solidarité et de sensibilisation» sur cette maladie qui touche plus de 2 millions de personnes dans le monde, ce, en sus du nombre effarant de 16 000 Mexicains atteints. La SEP est une maladie du système nerveux central (SNC) endommageant la gaine protectrice des fibres nerveuses (myéline), influençant négativement les fonctions motrices, la sensibilité, l'équilibre, le sommeil...La sclérose en plaques atteint surtout les jeunes adultes âgés entre 20 et 40 ans. Les femmes sont majoritairement touchées, avec environ 75% des cas. La pathologie concernerait 2,3 millions de personnes dans le monde indique une évaluation exhaustive.